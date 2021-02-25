شكرا لقرائتكم خبر عن «العمار» يوضح 6 فوائد صحية لممارسة الرياضة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح مدير الصحة العامة في مجلس الصحة الخليجي الدكتور أحمد العمار، 6 فوائد لممارسة الرياضة على صحة الإنسان. وقال في مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر”، إن هذه الفوائد هي:- 1- تساعد في حرق السعرات الحرارية وتساعد في إنقاض الوزن 2- تحسين عضلات القلب وضبط ضغط الدم 3-زيادة إفراز الكوليسترول النافع الذي يساهم في تصفية الشرايين ومنع حدوث الجلطات 4- تحسين المزاج 5- زيادة الكتلة العضلية 6- تحسين النوم لمن يعانون الأرق وأوصى بممارسة الرياضة لمدة 150 ساعة في الأسبوع، أي بما يعادل ساعتين في اليوم.

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