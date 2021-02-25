شكرا لقرائتكم خبر عن «النمر» يكشف عن 4 آثار سلبية لإدمان الأجهزة الذكية على الصحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : كشف الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب والشرايين، عن التأثير السلبي لإدمان الأجهزة الذكية على الجسم. وقال النمر: إن إدمان الأجهزة الذكية يسبب آلام فقرات الرقبة، وإجهاد العين. وأوضح النمر أن القراءة المتواصلة لأكثر من 30 دقيقة في الأجهزة الذكية تسبب جفاف القرنية، بالإضافة إلى ضعف مهارات الأطفال الاجتماعية. ‏من جهة أخرى، نصح النمر، من وصل سن الأربعين ويمارس رياضة الجري وهو مدخن، أن يتوقف عن التدخين على الفور.

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