تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الخميس 25 فبراير 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو، مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس 25 فبراير 2021، لدى تعاملات البنوك وشركات الصرافة.

واستقر متوسط سعر صرف الجنيه المصري، أمام الدولار، الريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والدينار الكويتي، بينما انخفضت العملة المحلية، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، خلال تعاملات اليوم الخميس بالسوق المصرفي.

صعود اليورو

وارتفع متوسط سعر صرف اليورو على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، إلى نحو 19.02 جنيه للشراء، و19.15 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.99 جنيه للشراء، و19.12 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.

ودعم تزايد الاحتياطي النقدي لمصر من قوة العملة المحلية مقابل الورقة الخضراء، كما ساهم في استقرار سوق النقد وغياب السوق الموازية.

ووفق مسح لـ"الخليج 365" على أسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط سعر اليورو اليوم الخميس، نحو 18.96 جنيه للشراء و19.13 جنيها للبيع.

وأعلن المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 40.101 مليار دولار في يناير/كانون الثاني الماضي.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء، وبيع اليورو مقابل الجنيه عند 19.02 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، في بنك الإسكان والتعمير.

فيما جاء أقل سعر عند 18.86 جنيه للشراء، و 19.08 جنيه للبيع، في بنك الإستثمار العربي.

وبلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، نحو 18.93 جنيه للشراء، 19.13 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.13 جنيه للبيع.

أسعار الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر الدولار في مصر على موقع البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عند نحو 15.6275 جنيه للشراء، و 15.7272جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 22.11 جنيه للشراء، و22.25 جنيه للبيع، مقابل نحو22.01 جنيه للشراء، و22.16 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدينار والدرهم

واستقر متوسط سعر صرف الريال السعودي، عند 4.166 جنيه للشراء، و4.193 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي، ثابتا عند 4.254 جنيه للشراء، و4.282 جنيه للبيع.

فيما سجل الدينار الكويتي إلى 51.60 جنيه للشراء، و52.07 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.63 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع، أمس.

أول طرح من نوعه

واختارت وزارة الدفاع المصرية، الصندوق السيادي "ثراء" لبيع جزء من محفظة الشركات المملوكة للجيش، كأول طرح من نوعه بمصر.

وأوضح أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أن الصندوق يوسع شبكته، في حين يبحث عن مشترين محتملين لسلسلة محطات الوقود التابعة للشركة الوطنية للبترول المملوكة للجيش، من خلال إضافة حقوق وكالة لأصحاب سلاسل تجارية إلى قائمة المرشحين.

وأكد المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي لـ"الخليج 365" أن "وطنية" التي تسيطر على حوالي 200 محطة وقود، وشركة "صافي" لتعبئة المياه المعدنية، هما أولى الشركات المملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش التي سيتم طرحها للبيع.

وقال سليمان، إن الصندوق السيادي يساعد في بيع ما بين 80% و90% من شركة الوطنية للبترول التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية على أن يحتفظ لنفسه بحصة تتراوح بين 10% و20%، ويأمل سليمان في استكمال البيع بنهاية يونيو/حزيران المقبل.