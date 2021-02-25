شكرا لقرائتكم تأهباً لجائحات مقبلة.. "لقاح موحد لكل الفيروسات التاجية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعتبر لقاحات فيروس كورونا المستجد أهم حدث في تاريخ الطب الحديث، لاسيما أنه تم تطويرها في غضون أشهر، بعد أن كان ابتكار اللقاحات يتطلب عشر السنوات على الأقل.

ولكن الدكتور كيفون مودجاراد، مدير فرع الأمراض المعدية الناشئة في معهد والتر ريد العسكري للأبحاث في سيلفر سبرينغ، ماريلاند، لا يشعر بالرضى حيال ذلك، وقال إن "التوصل إلى هذه اللقاحات لم يكن سريعاً بما يكفي"، إذ فقد نحو 2.3 مليون إنسان حياتهم بسبب هذا الفيروس حول العالم، ولن تستطيع دول كثيرة الحصول على الكميات الكافية من اللقاحات قبل سنة أو سنتين؛ ما دفع الدكتور للقول "سرعة... السرعة الحقيقية تقضي باختراع اللقاح في يوم واحد"، وفق تقرير نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

جائحات كثيرة مقبلة

ويرجح العلماء أن المستقبل سيشهد انتشارات متعددة لفيروسات كورونا، لأن الخفافيش وغيرها من الثدييات مليئة بسلالات، وأنواع كثيرة من هذه العائلة الفيروسية الغنية، ولا شك أن بعضها سيتجاوز حواجز الأنواع السابقة، ويتحول إلى جوائح جديدة، أي أن الأمر مسألة وقت ليس إلا.

ومودجاراد هو واحد العلماء الذين طالبوا لسنوات بصناعة نوع جديد من اللقاحات: لقاح واحد يعمل في مواجهة جميع أنواع الفيروسات التاجية. ولكن هذه الدعوات والمطالبات قوبلت بالتجاهل حتى أثبت كوفيد 19 القدرات الكارثية لهذه العائلة التاجية.

تعبيرية

كما بدأ الباحثون اليوم في تطوير نموذج تجريبي لما يُعرف بلقاح عام للفيروسات التاجية، ويمكن القول إنه أظهر بعض النتائج الواعدة في التجارب التي أجريت على الحيوانات. ويعتقد الدكتور إريك توبول، أستاذ محاضر في الطب الجزيئي في معهد "سكريبس ريسرتش" في سان دييغو، أن على العلماء أن يوحدوا جهودهم فوراً في مشروع كبير لصناعة اللقاحات.

ويقول "علينا أن نجمع قوى عاملة حقيقية لتسريع هذا المشروع وإنهائه هذا العام". وكان توبول ودينيس بورتون، عالما مناعة في معهد "سكريبس"، قد دعيا إلى إطلاق مشروع واسع خاص بصناعة لقاحات للفيروسات التاجية في الثامن من فبراير في دورية "نيتشر" العلمية.

سلالات تاجية

إلى ذلك، وضعت الدوائر العلمية تعريفاً للفيروسات التاجية لأول مرة عام 1969، ولكنها لم تصبح أولوية قصوى لصانعي اللقاحات، لأن نشاطها انحصر لعقود بنزلات برد طفيفة. ولكن في عام 2002. برز نوع جديد منها عُرف بالـ"سارس – كوف" يُسبب التهاباً رئوياً مميتاً يعرف بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة والتي اشتهرت باسم "سارس". في ذلك الوقت، وحّد العلماء جهودهم لصناعة لقاح لها.

لم نشهد في السابق صناعة لقاح بشري لفيروس كورونا؛ لهذا السبب كانت توجد الكثير من المعلومات التي يجب تعلمها حول تكوينه الحيوي. وأخيراً، اختار الباحثون هدفاً للمناعة، وهو بروتين شوكي يغطي سطح الفيروس. تساعد الأجسام المضادة التي تلتصق بهذا البروتين على منع الفيروس من الدخول إلى الخلايا ووقف العدوى.

ولم ينتظر المسؤولون الصحيون في آسيا ومناطق أخرى اختراع لقاح للمتلازمة للبدءِ في العمل، بل عمّموا الحجر الصحي وغيره من الجهود التي أثبتت فاعلية ملحوظة. وفي غضون أشهر، استطاعوا التخلص من فيروس "سارس – كوف" الذي سجل 774 وفية.

الاستراتيجية الأذكى

كما ازدادت خطورة الفيروسات التاجية وضوحاً عام 2012 عندما ظهرت سلالة جديدة مصدرها الخفافيش تسبب مرضاً تنفسياً قاتلاً آخر هو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية أو "ميرس". بدأ الباحثون في العمل على لقاحات لهذه المتلازمة، ولكن بعضهم تساءل ما إذا كانت صناعة لقاح لكل نوع من أنواع الفيروسات التاجية أو ما سمّاه مودجاراد "مقاربة فيروس واحد، علاج واحد" هي الاستراتيجية الأذكى. ألن يكون من الأفضل إذا استطاع العلماء صناعة لقاح واحد لمواجهة متلازمتي سارس وميرس، وأي فيروس تاجي آخر؟

ولكن الفكرة لم تشهد أي تقدم لسنوات، لا سيما أن أعداد الوفيات التي سببتها المتلازمتان لم تكن كبيرة إلى جانب بروز فيروسات أخرى أكثر خطورة كالإيبولا والزيكا.

لا اهتمام.. وخطأ فادح

وفي عام 2016، تقدمت ماريا إيلينا بوتازي، خبيرة الفيروسات في كلية «بايلور للطب» وزملاؤها بطلب للحصول على دعم من الحكومة الأميركية لتطوير لقاح عام للفيروسات التاجية، ولكنهم لم يحصلوا عليه. وعن الرد الحكومي في ذلك الوقت، قالت بوتازي "لقد أجابوا بأنهم غير مهتمين بلقاح عام للفيروسات التاجية". علاوة على ذلك، خسر فريقها تمويلاً كان مخصصاً لتطوير لقاح لـ"سارس" رغم إظهاره فاعلية في تجارب أجريت على الفئران، وخلوه من السمية على الخلايا البشرية، وإمكانية صناعته بكميات كبيرة. باختصار، لم يكن فيروس كورونا الذي اختفى من المشهد الطبي أولية قصوى.

بعد انقطاع التمويل المالي المطلوب للبدء في التجارب السريرية، خزّن العلماء لقاح السارس الذي طوروه في الثلاجة وانتقلوا للعمل في أبحاث أخرى، ووصفت بوتازي الأمر بالمعاناة.

بدوره، يصف الدكتور ماثيو ميمولي، خبير الفيروسات في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، هذه القرارات بالخطأ الفادح، ويقول "إنها بمثابة الفشل لنظامنا العلمي؛ لأن الجهات الممولة تفضّل العمل على الأمور التي تحدث ضجة".

نوع ثالث من الفيروسات التاجية

بعد مضي ثلاث سنوات، برز نوع جديد ثالث من الفيروسات التاجية هو "سارس – كوف – 2" الذي يقف خلف جائحة كورونا الجديدة، ويختلف هذا الفيروس أقل عن الفيروسين المسببين لمتلازمتي سارس وميرس، بأنه أسرع وأكثر انتشاراً من شخص إلى آخر، وسبب أكثر من 106 ملايين إصابة حول العالم والعدد مستمر بالارتفاع.

وساعدت الدروس التي تعلمها الباحثون من الفيروسات التاجية الماضية في التحرك سريعاً لصناعة لقاح للسلاسة الجديدة، فاستخدمت بوتازي وزملاؤها التقنية التي كانوا قد طوروا من خلالها لقاح للسارس لصناعة لقاح جديد لـكوفيد 19، لا يزال في مرحلة مبكرة من تجاربه السريرية.

استخدم باحثون آخرون وسائل أكثر حداثة للتحرك بسرعة نحو تطوير اللقاح. فقد صنعت شركة "بيونتيك" الألمانية جزيئية جينية سمّتها "الحمض النووي الريبوزي المرسال" يعمل على ترميز البروتين الشوكي. ودخلت "بيونتيك" في شراكة مع فايزر الأميركية وحصلتا معاً على ترخيص من الحكومة الأميركية لإنتاج لقاحهما في 11 شهراً فقط. وتجدر الإشارة إلى أن صناعة آخر لقاح من هذا النوع تطلبت أربع سنوات.

ورغم أن اختفاء جائحة كوفيد 19 لا تزال بعيدة، ولكن عدداً من الباحثين يدعون للبدء بالتحضيرات للجائحة القاتلة المقبلة.

لقاح موحد

من جهته، رأى دانيال هوفت، خبير الفيروسات في جامعة سانت لويس، أن "هذا الأمر حصل ثلاث مرات في الماضي، وسيحصل مجدداً على الأرجح".

وتقدم باحثون في شركة «في بي آي فاكسينز» في مدينة كمبردج خطوة صغيرة باتجاه صناعة لقاح عام للفيروسات التاجية هذا الصيف. لقد صنعوا أصدافاً تشبه الفيروس تغطيها بروتينات شوكية مصدرها الفيروسات التاجية الثلاثة المسببة لـسارس وميرس وكوفيد 19.

عندما حقن الباحثون هذا اللقاح الذي يضم ثلاثة أنواع من الأشواك في الفئران، أنتجت هذه الحيوانات أجساماً مضادة حاربت الفيروسات التاجية الثلاثة المذكورة. ولكن ما أثار اهتمام الباحثين هو أن هذه الأجسام المضادة التصقت أيضاً بفيروس تاجي بشري رابع يسبب نزلات برد موسمية على الرغم من أن الأشواك البروتينية الخاصة به لم تكن مستخدمة في اللقاح. نشر العلماء هذه البيانات للجمهور، ولكنهم لم يعلنوا عنها بعد في دورية علمية.

واليوم، يقود الباحث مودجاراد فريقاً علمياً في معهد والتر ريد لتطوير لقاح آخر يعتمد على جسيم نانوي مرصع بأجزاء صغيرة من البروتين، ويتوقعون انطلاق التجارب السريرية على المتطوعين الشهر المقبل. ويعتمد اللقاح حالياً على أجزاء من أشواك فيروس سارس كوف 2، ولكن مودجاراد وفريقه يعتزمون تعديله ليصبح من فيروس عام لمواجهة الفيروسات التاجية.