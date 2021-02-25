شكرا لقرائتكم خبر عن سرطانات الجهاز الهضمى.. تعرف على الأسباب والأعراض وطرق التشخيص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشأ سرطانات الجهاز الهضمى إما فى المعدة أو الأمعاء الدقيقة أو الغليظة أو الكبد أو البنكرياس، فلا توجد علامات أو أعراض خاصة بالسرطان، غالبًا ما تتشابه مع أمراض أخرى غير سرطانية قد تصيب الجهاز الهضمى، وتعتمد العديد من عوامل الخطر على الموقع الذى أصابه السرطان، وتظهر سرطانات الجهاز الهضمى فى الغالب بعد سن الخمسين، ويرصد موقع "onlymyhealth" أهم أسباب سرطان الجهاز الهضمى والأعراض وطرق التشخيص.

- أسباب محتملة للإصابة بسرطانات الجهاز الهضمى:

1- اتباع نظام غذائى عالى السعرات الحرارية.

2- التدخين.

3- الإفراط بتناول الكحول.

4- نمط الحياة المستقر وغياب النشاط البدنى.

5- عدوى فيروسية مثل التهاب الكبد الوبائى C وB وحصوات المرارة.

6- العامل الوراثى.

7- الإفراط بتناول الملح يُزيد من فرص الإصابة بسرطان المعدة خاصة لدى الأشخاص الذين يدخنون أو يشربون الكحول.

- أعراض سرطان الجهاز الهضمى

1- ظهور الدم فى البراز.

2- فقدان الوزن غير المبرر.

3- فقر الدم.

4- القيء المتكرر.

5- صعوبة فى البلع واليرقان غير المؤلم

6- حدوث ورم فى البطن

- تشخيص سرطان الجهاز الهضمى

بمجرد الاشتباه فى الإصابة بسرطان الجهاز الهضمى فى حال ظهور كل أو بعض من الأعراض السابقة، من الضرورى إجراء اختبارات لتأكيد التشخيص ومعرفة المرحلة التى وصل المرض من أجل الخضوع للعلاج المناسب.

1- الخضوع للتنظير الداخلى وتنظير القولون باستخدام الموجات فوق الصوتية والأشعة المقطعية على البطن والتصوير بالرنين المغناطيسى والتصوير المقطعى.

2- تنظير القولون

يستدعى إجراؤه التدخل الطبى بالتوجه لأحد المراكز أو المستشفيات فلا يمكن إجراؤه من خلال الفحص الروتينى لدى الطبيب، لأنه يسمح بالكشف المبكر عن السرطان خاصة المرارة من خلال اختبار الأنسجة.

3- الخزعة

عن طريق أخذ عينة من جزء صغير من الورم وفحصها بالمجهر.

4- التنظير الداخلى

للكشف عن سرطان القولون عن طريق إدخال أنبوب رفيع مرن حاملًا كاميرا لنقل الصورة من الداخل.