صحة ورشاقة

علاج انتفاخ المعدة.. تمارين القلب وعناق الركبة يخففان الألم

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القاهرة - سامية سيد - يحدث انتفاخ المعدة عند تناول الطعام بسرعة كبيرة أو من تناول بعض الأطعمة لا تتناسب معك، وهناك بعض التمارين يمكن أداؤها فى المنزل قد تساعد فى تقليل آلام وانتفاخ المعدة التى قد تستمر لعدة ساعات وتمنحك الشعور بالراحة، وفقًا لما ذكره موقع " LiveStrong" الطبى.

واشار الموقع إلى أن تمارين القلب يمكن أن تساعد فى التخلص من انتفاخ المعدة مثل المشى والسباحة وركوب الدراجات والركض أو حتى صعود السلالم، حيث يساعد أداء مثل هذه التمرينات لمدة 25 أو 30 دقيقة فقط مع تكرار ذلك من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعيًا فى تخفيف آلام المعدة، حيث إن قلة النشاط البدنى يمكن أن يؤدى للإصابة بالإمساك وانتفاخ البطن.

 

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فى ذات السياق، أشارت إحدى الدراسات التى نُشرت بمجلة " Pain Research & Management" العلمية، أن تمارين الاسترخاء مثل اليوجا تُخفف أيضًا من الآلام الناتجة عن انتفاخ المعدة، حيث أجريت الدراسة على 25 مراهقًا يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمى، ووجدت أن القيام بجلسة يوجا تعليمية لمدة ساعة واحدة لمدة أربعة أسابيع بجانب القيام بتمارين القلب فى المنزل ساعدت بتخفيف الأعراض والآلام الناتجة عن انتفاخ البطن ومعالجة التوتر أيضًا، حيث يتداخل الإجهاد مع عملية الهضم.

وهناك تمارين أخرى تساعد أيضًا فى تخفيف آلام انتفاخ المعدة: 1- وضع الطفل

يُعرف هذا الوضع أيضًا باسم "الراحة"، من خلال السجود على الأرض مع مد الذراعين إلى الأمام والحفاظ على استقامة الظهر.

تمرين وضع الطفل

 

2- عناق الركبة

يُعرف هذا الوضع أيضًا باسم "وضع تخفيف الرياح" لأنه يساعد فى تخفيف آلام الانتفاخ، حيث استلقِ على ظهرك واستنشق مع وضع يديك على ركبتيك، وأثناء الزفير ارفع ركبتيك إلى صدرك كما لو كنت تعانقهما، ثم قُم بهز ركبتيك من جانب إلى آخر برفق لمدة خمسة إلى عشرة أنفاس قبل إطلاق ركبتيك والبدء مرة أخرى.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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