شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنبيط؟ يمنحك الألياف الصحية وينقص وزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - القرنبيط من الخضراوات الغنية بالعناصر الغذائية من الفيتامينات والمعادن والألياف، والتي يجب إدراجها في نظامك الغذائي بشكل ثابت، للحصول على القيمة الغذائية العالية والاستفادة منها، في هذا التقرير نتعرف على أبرز ما يحدث في جسمك عند تناول القرنبيط، وفقاَ لموقع "eat".





ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنبيط

ستحصل على جرعة صحية من الألياف

القرنبيط غني بالألياف - 2 إلى 3 جرام في الكوب الواحد، 3 جرامات تمثل حوالي 10٪ من الاستهلاك اليومي الموصى به من الألياف (28 جرامًا في اليوم)، وكل ذلك من طبق جانبي صغير والألياف مهمة بالطبع للصحة العامة ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن.

لا تساعد الألياف فقط في الحفاظ على حركة الجهاز الهضمي بشكل صحيح، ولكنها تساعد أيضًا في تقليل الالتهاب.

تساهم الألياف أيضًا في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان والسكري وأمراض القلب وغير ذلك. كما أنه يساعدك على الشعور بالشبع (تمامًا مثل البروتين)، مما يعني أنك أقل عرضة للإفراط في تناول الطعام لأن بطنك مليء بالأشياء الصحية.

يكون جسمك أكثر رطوبة

يتكون القرنبيط من 92٪ ماء هذا يعني أنك عندما تأكله، فأنت لا تحصل فقط على جميع عناصره الغذائية، ولكنك أيضًا تتناول الكثير من الماء بالنسبة لوجبة واحدة من القرنبيط (100 جرام)، يمكنك الحصول على 59 مل من الماء، وفقًا لموقع Healthline.

باستخدام القرنبيط كعنصر في الوصفات القائمة على الحبوب، فإنك تضيف الكثير من القيمة الغذائية وتساعد جسمك على هضم الوجبة بشكل أفضل بسبب المحتوى المائي العالي.

قد تشعر بالانتفاخ

القرنبيط من الخضراوات الصليبية الغنية بجميع العناصر الغذائية التي تحتويها - مثل الفيتامينات C و E و K - ولكنها تحتوي أيضًا على FODMAPs.

FODMAPs عبارة عن سكريات قليلة التخمير ، السكريات الثنائية ، السكريات الأحادية ، والبوليولات ، مما يعني أساسًا أن هذه الأطعمة مصنوعة من الكربوهيدرات قصيرة السلسلة التي لا تهضم بسهولة في الأمعاء الدقيقة.

ما يحدث هو أنها تتخمر في الأمعاء الغليظة ، والتي لا تسبب الانتفاخ والغازات فحسب ، بل ربطت الدراسات أيضًا بين الفودماب ومتلازمة القولون العصبي.

طهي القرنبيط يمكن أن يسهل عملية الهضم تحلل عملية الطهي بعض هذه الكربوهيدرات حتى تتمكن الأمعاء من تمريرها بسهولة أكبر وتمتص ما تحتاجه عند تناول القرنبيط، وتنتج الغازات.

يمكن أن يؤثر على أدويتك

القرنبيط غني بفيتامين K ، والذي يمكن أن يكون مشكلة إذا كنت تتناول بعض الأدوية ، وخاصة أدوية سيولة الدم.

يمكن أن يتفاعل دواء تسييل الدم مع فيتامين ك ، لذلك غالبًا ما يتم تحذير الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية من قبل أطبائهم لمراقبة تناول فيتامين ك. يساعد فيتامين ك على تجلط الدم ، لذلك من المهم الحفاظ على تناسق مستويات فيتامين ك عند تناول مميعات الدم حتى لا تخل بتوازن الدم.

إذا كنت تتناول أدوية تسييل الدم ، فاحذر من كمية القرنبيط التي تتناولها. يحتوي كوب واحد فقط من القرنبيط على حوالي 20٪ من مدخولك اليومي الموصى به من فيتامين ك ، لذلك فهو شيء يجب أن تكون على دراية به.

يمكن أن تفقد الوزن

يحتوي الكوب الواحد على 25 سعرة حرارية فقط ، و 2 إلى 3 جرامات من الألياف ، ومجموعة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية (فيتامينات أ ، وج ، وك ، والبوتاسيوم ، وحمض الفوليك ، والمزيد).