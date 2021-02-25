شكرا لقرائتكم خبر عن المضادات الحيوية بديلاً لمسكنات الألم القائمة على الأفيون.. دراسة تؤكد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال باحثون من جامعة "تكساس ساوث وسترن" الأمريكية أن المضادات الحيوية التي مضى عليها 30 عاماً يمكن أن تمنع نوعًا من الألم الناجم عن تلف الأعصاب، ويمكن أن يوفر هذا الاكتشاف بديلاً لمسكنات الألم القائمة على المواد الأفيونية، والأدوية التي قد تسبب الإدمان، وذلك في دراسة أولية أجريت على الحيوانات، وفقاً لموقع "ميديكال".





أكثر من 100 مليون أميركي يتأثرون بالألم المزمن، وربع هؤلاء يعانون من الألم بشكل يومي، وهو عبء يكلف ما يقدر بنحو 600 مليار دولار من الرواتب المفقودة والنفقات الطبية كل عام بالنسبة للعديد من هؤلاء المرضى - أولئك المصابون بالسرطان أو السكري أو الصدمات ، على سبيل المثال - يكون ألمهم ناتجًا عن اعتلال الأعصاب، مما يعني أنه ناجم عن تلف الأعصاب التي تستشعر الألم.

ولعلاج الألم المزمن، زادت الوصفات الطبية الخاصة بمسكنات الألم الأفيونية بشكل كبير منذ أواخر التسعينيات، مما أدى إلى زيادة التعاطي والجرعات الزائدة.

على الرغم من الحاجة الماسة إلى أدوية أكثر أمانًا للألم ، فإن تطوير دواء جديد بوصفة طبية يستغرق عادةً أكثر من عقد وأكثر من 2 مليار دولار وفقًا لدراسة أجراها مركز Tufts لدراسة تطوير الأدوية، بحسب ما أوضحت قائد الدراسة إيناس قنديل، أستاذ مساعد في التخدير وإدارة الألم في جامعة تكساس.

ركز الفريق على بروتين EphB1، وهو بروتين موجود على سطح الخلايا العصبية، أظهرت الأبحاث أن هذا البروتين هو مفتاح إنتاج آلام الأعصاب يوضح أن الفئران المعدلة وراثيًا لإزالة كل EphB1 لا تشعر بألم الأعصاب حتى الفئران التي تحتوي على نصف الكمية المعتادة من هذا البروتين تقاوم آلام الأعصاب مما يشير إلى وعد EphB1 كهدف لأدوية تسكين الألم لكن لسوء الحظ ، لا توجد أدوية معروفة تعطل EphB1.

لاستكشاف هذه الزاوية بشكل أكبر، استخدم الباحثون النمذجة الحاسوبية لمسح مكتبة من الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء، واختبار ما إذا كانت هياكلها الجزيئية لها الشكل والكيمياء المناسبتان للارتباط بـ EphB1.

أظهر بحثهم ثلاثة تتراسيكلين، أفراد عائلة المضادات الحيوية المستخدمة منذ السبعينيات وهذه الأدوية - ديميكلوسكلين ، وكلورتتراسيكلين ، ومينوسكلين - لها تاريخ طويل من الاستخدام الآمن والحد الأدنى من الآثار الجانبية.

في ثلاثة نماذج مختلفة من الفئران لألم الأعصاب، أدت حقن هذه الأدوية الثلاثة مجتمعة إلى إضعاف ردود الفعل تجاه المنبهات المؤلمة مثل الحرارة أو الضغط، مع تحقيق الثلاثي تأثير أكبر بجرعات أقل من كل دواء على حدة.

عندما فحص الباحثون أدمغة هذه الحيوانات وأحبالها الشوكية ، أكدوا أن EphB1 على خلايا هذه الأنسجة قد تم تعطيله ، وهو السبب المحتمل لمقاومتها للألم إن مزيجًا من هذه الأدوية قد يكون قادرًا على تخفيف الألم لدى البشر أيضًا ، وهي المرحلة التالية من هذا البحث.