شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو احتقان الجلد.. كل ما يجب معرفته عن أسبابه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من العوامل البيئية مثل الرطوبة والعرق والرياح التى قد تؤثر على مسام بشرتك بسهولة ما قد يترتب عليه انسداد المسام وظهور الرؤوس السوداء وحتى حب الشباب وغيرها، وقد يؤدى استمرار انسداد المسام إلى الإصابة بما يسمى احتقان الجلد الذى قد يحدث نتيجة حدوث انتفاخات تحت الجلد أيضًا، ويمكن السيطرة عليه بتنظيف الجلد من الزيوت وغيرها، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. طرق علاج البشرة المحتقنة 1- التقشير

يمكن أن يساعد التقشير بشكل فعال فى التخلص من مسام الجلد والخلايا الميتة التي تتجمع وينتج عنها الجلد المحتقن، ولكن ينصح بعدم الإفراط في تقشير بشرتك، ما قد يؤدى إلى إصابتها بالجفاف ومن الممكن استخدام السكر مع العسل كمقشر طبيعى ومفيد لعلاج احتقان البشرة.

2- التطهير

من المهم تنظيف البشرة على الأقل مرتين في اليوم خاصة في حال القيام بأى تمارين رياضية أو التعرق المفرط، حيث يعتبر تطهير البشرة أحد أفضل الطرق للوقاية من احتقان الجلد.

3- الترطيب

يجب إضافة الأطعمة الغنية بالمياه مثل البطيخ والعنب والفراولة إلى نظامك الغذائى لضمان الحصول على بشرة رطبة وصحية، والحرص الدائم على شرب أكبر قدر من الماء ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء يوميًا.

- كيف تتفادى الإصابة بالبشرة المحتقنة: 1- اتباع نظام غذائى متوازن

يلعب النظام الغذائى المتوازن دورًا رئيسيًا فى الحفاظ على بشرتك والوقاية من العديد من الأمراض الجلدية بما فى ذلك الجلد المحتقن، لذلك يجب عليك تضمين الأطعمة الصحية مثل الفواكه والخضروات مع تجنب تناول الكثير من الأطعمة المقلية والمحلاة بالسكر.

2- ممارسة الرياضة بانتظام

يجتمع نظام غذائى متوازن وصحى مع ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وكذلك النوم الجيد وكلها تساهم في الحفاظ على الصحة.