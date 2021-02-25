شكرا لقرائتكم خبر عن الأطعمة المُرة مفيدة لصحتك.. منها الباذنجان والتوت والكاكاو والبروكلى والسبانخ وقشور الحمضيات.. تحارب السرطان وتساعد على إنقاص الوزن وتقتل البكتيريا.. والشاى الأخضر يحسن الهضم ويعزز المناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأطعمة المُرة عبارة عن خضراوات أو فواكه أو أى شيء من هذا القبيل له مذاق مُر، وبالرغم من عدم شهرة الأطعمة المُرة بسبب مذاقها المُر، إلا أن لها فوائد لا حصر لها، فهى تقضى على البكتيريا وتحارب السرطان والالتهابات وتخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما أنها تعتبر سلاحًا فعالًا لإنقاص الوزن لأنها تمنحنا شعورا كبيرا بالشبع من ناحية، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية من ناحية أخرى، كما تعمل على تحفيز الجهازالهضمى وتحسين امتصاص العناصر الغذائية المفيدة من الطعام وتعزيزعملية التمثيل الغذائى والمناعة، وفقًا لما ذكره موقع "timesofindia" فإن هناك أطعمة مُرة ذات قيمة غذائية عالية يجب إضافتها لنظامك الغذائي.

فيما يلى.. قائمة بأشهر أنواع الأطعمة المُرة يجب أن تدرجها فى نظامك الغذائى: 1- الباذنجان

من المعروف أن له مذاق مُر، إلا أنه غنى بالألياف فهو رائع لعملية فقدان الوزن والتحكم بنسبة السكر فى الدم، حيث يمكن طهيه بأكثر من طريقة أو إضافته للسلطة الخضراء.

2- التوت البرى

له مذاق مُر ولاذع ولكنه غنى بمادة البوليفينول التى تُحارب البكتيريا ما قد يساعد في تقليل الإصابة بتسوس الأسنان وخطر إصابة المعدة بالتهابات بكتيرية كما يحمى من التهابات القولون والأمعاء والمسالك البولية.

3- اللوز المُر

يمتاز اللوز المُر بمذاق لاذع وهذا سببه نوع الشجرة التى تنتجه، حيث يحتوى اللوز المُر على حمض الهيدروسيانيك وهى مادة كيميائية سامة قد تسبب بعض الآثار الخطيرة، ويستخدم في صناعة الأدوية التي تُعالج التشنجات والآلام والسعال.

4- القرع (البطيخ) المُر

القرع المُر هو عبارة عن نبات شائع يتصدر دائمًا قائمة الأطعمة المُرة، فهو غنى بالمواد الكيميائية النباتية الصحية المعروفة بأنها تبطئ نمو الخلايا السرطانية، كما أنه دواء طبيعى لخفض مستويات السكر فى الدم لدى مرضى السكرى من النوع 2، ويمكن أن يساعد محتوى مضادات الأكسدة الموجود فيه أيضًا فى منع تلف الخلايا الذى تسببه الجذور الحرة.

5- الخضراوات الصليبية

تندرج الخضروات الصليبية ذات الأوراق الخضراء تحت فئة الأطعمة المرة، مثل البروكلى والملفوف والفجل والسبانخ، حيث تحتوى هذه الأطعمة على مركبات تسمى (الجلوكوزينات) ولها العديد من الفوائد الصحية، وتشير إحدى الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الخضراوات الصليبية أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

6- الكاكاو

لا يحب غالبية الناس الشيكولاتة الداكنة ذات المذاق المُر إلا أن لها فوائد صحية للغاية لاحتوائها على كمية عالية من الكاكاو، حيث إن الطعم المُر فيها ناتج عن وجود مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة بالكاكاو والمفيدة للأوعية الدموية وتُقلل الالتهاب، كما أنها غنية بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنجنيز والمغنيسيوم والحديد.

7- قشور الحمضيات

ثمار الحمضيات مثل الليمون والبرتقال غنية بفيتامين سى، إلا أن كثير من الناس يستبعدونها من نظامهم الغذائى بسبب طعمها اللاذع، ويعتبر قشر ثمار الحمضيات التى نتخلص منها صحية ومغذية أيضًا، حيث إن لها مذاق مُر بسبب احتوائها على مركبات الفلافونويد التى تحمى الفاكهة من الآفات، لذلك من المهم إضافة تلك القشور إلى نظامك الغذائى لتحقيق الفوائد الصحية اللازمة.

8- الشاى الأخضر

للشاى الأخضر العديد من الفوائد الصحية بما فى ذلك فقدان الوزن وتحسين الهضم وتعزيز المناعة ولصحة القلب والأوعية الدموية، إلا أن النكهة المُرة تجعل بعض الناس تتجنب تناوله وهذا بسبب احتوائه على مادة الكاتشين والبوليفينول، ولكن من المهم تناول كوبين من الشاى الأخضر يوميًا للبقاء بصحة جيدة.