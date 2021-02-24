مصر تجيز لقاحي سبوتنيك 5 وأسترازينيكا المنتجين بكوريا الجنوبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجازت مصر، الأربعاء، استخدام لقاح "سبوتينك-في" الروسي ولقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية ضد وباء كوفيد-19.

وقالت هيئة الدواء المصرية، المسؤولة عن إجازة الأدوية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنها "منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتينك-في، واسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية".



وأشارت الهيئة الى أنها سبق أن منحت تصريحا لاستخدام لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا المنتج في الهند.



بدأت مصر في 24 يناير/كانون الثاني الماضي حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 والتي تشمل حتى الآن الأطقم الطبية.

ومن المقرر أن تمتد حملة التلقيح تباعا، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، إلى كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة وصولا الى المواطنين العاديين.



ويستخدم حتى الآن في حملة التطعيم لقاح سينوفارم الصيني، الذي تسلمت منه مصر 400 ألف جرعة.





وتسلمت مصر في نهاية يناير/كانون الثاني أولى شحنات لقاح استرازينيكا وتضمنت 50 ألف جرعة.



وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، حسب وزارة الصحة التي ذكرت أيضا في وقت سابق أنها ستتسلم 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح استرازينيكا/أكسفورد عبر تحالف "جافي" للقاحات والتحصين.



وسجلت مصر نحو 179 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 10400 وفاة، ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.



وحذر مسؤولون صحيون من أن معدل الفحوص المخصصة للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا المنخفض في مصر يعني أن عدد الإصابات الحقيقي قد يكون أعلى بعشر مرات على الأقل.

