ارتداء كمامات كورونا "قد لا يكون ضروريا في الصيف"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت جيني هاريس، نائبة كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، الأربعاء، إن المواطنين قد لا يحتاجون لوضع كمامات للوقاية من كوفيد-19 خلال شهور الصيف، إذا انخفضت حالات الإصابة بشكل كبير، لكن استخدامها سيكون ضروريا مرة أخرى في الشتاء على الأرجح.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي: "من المحتمل جدا خلال شهور الصيف ألّا نحتاج إلى وضع الكمامات طوال الوقت، ، كما فعلنا العام الماضي، لكن بشرط انخفاض معدلات الإصابة".



وتابعت قائلة: "أعتقد أن فترة الصيف بشكل عام هي فترة أكثر أمانا لنا، ولا تحتاج لكثير من التدخل. لكن أعتقد أن هذا لا يعني أن نستبعد الكمامات عندما ندخل مجددا في فترات الشتاء".



