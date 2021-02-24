كورونا يعيد فرض حظر التجول إلى الأردن مع ارتفاع الإصابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت حكومة الأردن، الأربعاء، إعادة فرض حظر التجول أيام الجمعة، إثر ارتفاع عدد الإصابات المسجلة يوميا بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الأردني علي العايد خلال ايجاز صحفي "حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة بدءا من الساعة 10 ليلا من يوم الخميس وحتى 6 صباحا من يوم السبت من كل أسبوع".



وأوضح أنه يسمح للمواطنين بالتجوال سيرا على الأقدام لمدة ساعة واحدة يوم الجمعة لأداء صلاة الجمعة.

وأضاف العايد أنه نظرا للوضع الوبائي تقرر "العمل بالحد الأدنى من الموظفين بما لا يتجاوز 30%" اعتبارا من الأحد في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقال إن "هذه المرحلة دقيقة وحساسة تتطلب أعلى درجات الالتزام"، داعيا المواطنين للالتزام بالتباعد الجسدي ووضع الكمامة.

وكان الأردن أوقف في 13 كانون ثاني/يناير الماضي العمل بحظر التجول الجمعة بعد انخفاض عدد إصابات كوفيد-19.

وسجل في الأردن بتاريخ 23 كانون ثاني/يناير 608 إصابات فقط بالفيروس ونسبة الفحوصات الإيجابية كانت 4,6%، بينما ارتفع في 22 شباط/فبراير الحالي الى 4550 ونسبة الفحوصات الإيجابية وصلت إلى 13,4%.

وقد سجلت في المملكة نحو 8000 إصابة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

قررت الحكومة كذلك، الأربعاء، تمديد ساعات حظر التجول اليومي الذي كان يفرض بين الساعة 12 ليلا الى 6 صباحا، لتصبح من 10 ليلا حتى 6 صباحا.

من جهته، قال وزير الصحة نذير عبيدات "نشهد حاليا انتشارًا واسعا وسريعا لفيروس كورونا، والمؤشرات واضحة والمؤشرات الخطيرة في الارتفاع الكبير بالإصابات في الأسابيع الثلاثة الماضية".

وأشار إلى أن "السلالة الجديدة (المتحورة) أصبحت السلالة السائدة في الحالات المسجلة في العاصمة والمحافظات القريبة منها".

وأوضح عبيدات أن "خطورة هذه السلالة تتمثل في قدرتها على الانتشار السريع"، مشيرا إلى أن "هذا الواقع الوبائي الصعب هو الذي تطلب إجراءات سريعة وحازمة".

وبالإجمال، سجل الأردن حتى الآن 376 الفًا و441 إصابة مؤكدة بالفيروس و4611 وفاة.

واتخذ الأردن منذ آذار/مارس الماضي جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة وفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

كما أغلقت الجامعات والمدارس قبل أن يعتمد التعليم عن بعد لمعظم المراحل التعليمية، فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

كما ألزم الأردن مواطنيه بوضع كمامات في الأسواق والأماكن العامة وفرض غرامات على المخالفين شددها مؤخرا.