كيف تستعد للحصول على لقاح كورونا؟.. 8 خطوات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مع انطلاق حملات التطعيم ضد كورونا بمعظم الدول، سلط المختصون الضوء على أهمية الاستعداد قبل التلقيح. فما هي الخطوات المهمة لذلك؟.

مبدئيا، من المهم لكل شخص أن يعرف ما يجب فعله قبل أن يحصل على التطعيم، بدءًا من كيفية تحقيق أقصى استفادة من اللقطة، إلى كيفية الاستعداد للآثار الجانبية المحتملة.



وغالبا، تتضمن مراحل الاستعداد جانبا نفسيا يُعنى بتأهيل الشخص لتقبل بعض الآثار الجانبية المعتادة لأي لقاح، والتي قد يصاب بها لعدة أيام بعد التطعيم.

بينما يتعلق الشق الآخر بالاستعداد لتلقي المصل من خلال مخاطبة الجهة المسؤولة وإكمال الأوراق المطلوبة وما إلى ذلك، والتخطيط لرعاية نفسه بعد التطعيم، سواء بالحصول على إجازة وتخصيص فترة ما بعد اللقاح للراحة أو غير ذلك.

”الخليج 365” تسلط الضوء على أبرز خطوات وطرق الاستعداد للحصول على لقاح "كوفيد-19".



1- مناقشة القرار مع طبيبك





إذا لم تكن لديك أسئلة فلن تحتاج إلى مراجعة طبيبك قبل تحديد موعد للتطعيم، لكن إذا كانت لديك حالات طبية أساسية، أو لديك تاريخ من الحساسية الشديدة، أو كنت حاملاً، فمن المهم مناقشة القرار مع طبيبك.

بينما يتم تشجيع معظم الأشخاص الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أكثر على تلقي اللقاح، إلا أن هناك بعض الاستثناءات، لذا يفضل إجراء محادثة مع طبيبك للتأكد من إنك مستعد للحصول على تطعيم كورونا.

2- تحديد موعد التطعيم

حدد موعدًا في أقرب وقت ممكن، من خلال الطريقة المتبعة للحصول على لقاح "كوفيد-19" في بلدك، ويفضل أن يكون هناك يوم راحة بعد ذلك؛ تأهبا لبعض الآثار الجانبية التي قد تظهر.

الآثار الجانبية جزء طبيعي من التطعيم، نظرًا لاحتمال ظهور أعراض مثل التعب والصداع، فمن الحكمة عدم تحديد موعد لقاحك قبل مقابلة عمل أو يوم مهم.

3- إذا أصبت بالبرد يوم التطعيم لا تذهب

من المهم أن تكون بصحة جيدة قبل الحصول على الطعيم، فإذا كنت تشعر بالمرض يفضل أن تعيد تحديد الموعد.

يقول إريك ساشينوالا، المدير الطبي للوقاية من العدوى ومكافحتها في مركز أينشتاين الطبي بفيلادلفيا الأمريكية: "إذا لويت كاحلك فلا أعتقد أن هذا موانع، لكن إذا كنت مصابًا بنزلة برد، فجزء منها هو أنك لا تريد أن تنشر أي شيء إلى أي شخص آخر.

ويحذر الطبيب المختص من أمر مهم آخر، مضيفا: "من الصعب تفسير الآثار الجانبية بعد التطعيم في حالة كان الشخص مصابا بنزلة برد".

4- لا تتناول المسكنات قبل التطعيم





الصداع الخفيف وأوجاع الجسم شائعة نسبيًا، وبينما يشعر أكثر من نصف الأشخاص الذين تلقوا اللقاح بالإرهاق بعد الجرعة الأولى.

ومع ذلك، نصح الأطباء بعدم تناول المسكنات الوقائية قبل الحصول على اللقاح، وترك أي مسكنات للألم بعد الحصول على الحقنة.



وفيما يخص الألم في موقع الحقن، يفضل الحصول على التطعيم في الذراع التي لا تستخدمها أكثر، مع علاج الألم بضمادة دافئة بعد أخذ المصل.

5- إبلاغ جهة العمل

يفض إبلاغ جهة العمل بيوم تطعيمك تأهبا لاضطرارك الحصول على إجازة إذا تبع أخذ اللقاح بعض الآثار الجانبية.

يوضح إريك ساشينوالا: "بالنسبة لغالبية الأشخاص الذين تظهر عليهم الأعراض تكون خفيفة ولا تدوم عادة أكثر من يوم واحد".

ويضيف: "بالنسبة للغالبية العظمى من الناس لا يعانون من الحدة الكافية بحيث لا يستطيعون القيام بأنشطتهم اليومية، لكن قد يكون الأمر مهمًا بما يكفي بحيث لا يمكنك الذهاب إلى العمل".

ويتابع: "من المفترض ألا يكون العمل أو موعدك مهما عائقا أمام التطعيم، من المهم تحديد موعد للقاح لا يكون لديك فيه أي شيء حرج أو في اليوم التالي".

6- تحضير المسكنات

قبل الذهاب لموعد التطعيم، تأكد من ترك الأدوية في متناول يدك في المنزل في حال احتجت إليها بعد ذلك، تأهبا لبعض الآثار الجانبية التي قد تظهر.

يشير ساشينوالا إلى أنه "إذا كنت تعاني من آثار جانبية، فمن المحتمل أن تظهر بعد ساعات أو اليوم التالي للتطعيم، وعادة ما تختفي في غضون يوم أو يومين".

7- ممنوع اللقاحات الأخرى





من المهم عدم جدولة أي لقاح آخر خلال 14 يوما من التطعيم ضد فيروس "كوفيد-19". وتشير إرشادات مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي (CDC) إلى السماح بمدة أسبوعين بين تطعيم كورونا والتطعيم ضد أي مرض آخر، مثل الأنفلونزا أو القوباء المنطقية.

يقول جوزيف تيل، الأستاذ المشارك في طب الأسرة الإكلينيكي وصحة المجتمع في جامعة بنسلفانيا: "التباعد بين اللقاحات ليس شيئًا جديدًا بالنسبة لمصل كورونا".



ويضيف: "إذا كان جسمك قد استنفد طاقته للتو في التفاعل مع لقاح مختلف، فنحن نريد أن نمنح جسمك بعض الوقت للعودة إلى حالته الروتينية."

8- ملابس يوم التطعيم

البعض يفضل ارتداء الملابس التي تروق له عند الخروج من المنزل. هذا جيد طبعا لكن ليس في يوم الحصول على تطعيم.

يفضل ارتداء ملابس تساعد الطبيب الذي يحقنك أن يكون قادرًا على الوصول بسهولة إلى أعلى ذراعك.

هل الفيتامينات مهمة قبل التطعيم؟





أعلنت بعض شركات الأدوية عن أنظمة فيتامين لتقوية جهاز المناعة وتعزيز الحماية من اللقاح، لكن لا توجد بيانات تشير إلى أي فوائد منها.

تقول جين نوبل، مديرة استجابة "كوفيد-19" لقسم الطوارئ بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو الأمريكية: "لا يحتاج الناس إلى محاولة العثور على مكملات تعزيز المناعة من أجل جعل اللقاح يعمل. لقاحات mRNA خاصة هي من بين أكثر اللقاحات فعالية لدينا".

وفقا لموقع "ببيولر ساينس" Popular Science، فإن هناك حيلا أخرى يروج البعض لها باعتبارها معززة للمناعة، مثل تجنب الكحول والحصول على نوم جيد ليلاً.

وعلق الموقع: "هذه نصائح مفيدة لكن لأسباب مختلفة، إذ يؤدي قلة النوم إلى الإرهاق أو الصداع، الذي بدور قد يتفاقم مع التطعيم، إذ إن بعض الآثار الجانبية للقاح يمكن أن تزيد منه".

ردود الفعل التحسسية





يرى الخبراء أن ردود الفعل التحسسية الشديدة للقاح نادرة للغاية، والخطر طفيف للغاية وعادةً ما تكون الآثار الجانبية قصيرة، ومن الممكن ألا تعاني من أي منها.

تقول جين نوبل: "معظم الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، حتى أولئك الذين لديهم ردود فعل سيئة تجاه البيض، لا ينبغي أن يكونوا قلقين بشكل خاص بشأن الحصول على لقاح كورونا".

وتستطرد: "لكن إذا كنت قد عانيت من الحساسية المفرطة من قبل (وهي استجابة خطيرة تلقي بالجسم في حالة صدمة بعد التعرض لمسببات الحساسية)، فعليك اتخاذ احتياطات خاصة".

وتضيف: "استمر في تناول أدوية الحساسية وفقًا لما وصفه طبيبك، وإذا كان لديك قلم حقن الأدرينالين، فاحضره إلى موعدك تحسبًا".

وتنصح الطبيبة بضرورة تجنب أي شيء قد يزيد من فرص إصابتك برد فعل تحسسي في الساعات التي تسبق مغادرتك للمنزل، مثل التعرض للهواء البارد".



عند الوصول إلى موقع اللقاح، أخبر الطبيب أو الممرضة المسؤولة عن حالتك حتى يتمكنوا من اتخاذ الاحتياطات إذا لزم الأمر، وفقا للطبيبة المختصة.

رغم من ندرة ردود الفعل التحسسية للقاح، فإن بعض البروتوكولات الطبية تجبر الأشخاص على البقاء في الموقع لمدة 15 دقيقة بعد أخذ اللقاح للتأكد من عدم وجود استجابة سلبية.

ووفقا لهذه البروتوكولات، إذا كان لديك تاريخ من الحساسية المفرطة، سيطلب منك العاملون في مجال الرعاية الصحية الانتظار لمدة 30 دقيقة قبل أن تغادر.

لكن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية توصي الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه أي من مكونات لقاحات كورونا بعدم الحصول على التطعيم في هذه المرحلة.