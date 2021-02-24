شكرا لقرائتكم خبر عن حقائق لا تعرفها عن دهون الجسم.. ألوانها أبيض وبنى وبيج وأصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخزن دهون الجسم الطاقة الحيوية وتحمي أعضاءك الداخلية، بل وتساعد في تماسك الخلايا معًا، وهي ليست سيئة دائماً لكن يمكن أن تكون دهون الجسم جيدة، اعتمادًا على نوعها ومقدار ما نتحدث عنه، في هذا التقرير نتعرف على ألوان دهون الجسم المختلفة، وماذا تعني وأى نوع من الدهون يمكن أن يقتلك؟ وفقا لموقع "كليفيلاند كلينيك".

حقائق ممتعة عن دهون الجسمس: هل دهون الجسم جيدة لأي شيء؟

ج: الدهون مفيدة ، لكن الإفراط في تناولها يمكن أن يكون قاتلاً. يمكنك أن تفقد الدهون الزائدة في الجسم عن طريق ممارسة المزيد من التمارين واتباع نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية والبروتين وقليلة الكربوهيدرات والسكر.

وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض ، يعاني حوالي 42.4٪ من البالغين الأمريكيين من زيادة الوزن - وهي إحصائية مثيرة للقلق حول الحاجة إلى إدارة تناول الدهون لدينا.

س: ماذا يحدث لدهون الجسم عند خسارة الوزن؟

ج: أنت تطلقها أثناء الزفير، يتم استقلاب الدهون في ثاني أكسيد الكربون وقليل من الماء. تزيد التمارين الهوائية من معدل الزفير ، مما يؤدي إلى فقدان المزيد من الدهون.

ألوان الدهون

ليست كل الدهون متشابهة يرتبط لون الدهون إلى حد كبير بوظيفتها فيما يلي بعض التفاصيل التي ستجعلك تفكر في كيفية إدارة الدهون التي تتطور في جسمك.

اللون الأبيض

معظم الخلايا الدهنية في جسمك بيضاء تمتص هذه الخلايا الدهون الغذائية وتخزنها لاحتياجات الطاقة المستقبلية لكن يمكنهم أيضًا الاستمرار في النمو قم بإطعام هذه الخلايا بكمية كبيرة من الدهون الغذائية، وسوف تستمر في التكاثر - تنمو وتنمو إلى درجة الاختلال الوظيفي الخطير.

اللون الأصفر

تبدو معظم تلك الخلايا البيضاء صفراء حقًا لماذا؟ لأن البشر لا يستطيعون استقلاب الكاروتين الأصفر الموجود في الخضار والحبوب بسرعة لذلك يهاجر الكاروتين إلى خلايانا الدهنية ويستقر هناك.

اللون البني

لدينا خلايا دهنية بنية تتفاعل هذه الخلايا الدهنية مع الخلايا الدهنية البيضاء لحرق الطاقة في الطقس البارد وتوليد الحرارة.

الأشخاص النحيفون لديهم دهون بنية أكثر من غيرهم يعتقد بعض العلماء أنه إذا تمكنوا من إيجاد طريقة لتحفيز الخلايا الدهنية البنية، فيمكنهم مساعدة الناس على إنقاص الوزن.

اللون البيج

يتم أيضًا خلط الخلايا الدهنية البيج مع الدهون البيضاء لدينا في الواقع دهون بيج أكثر من الدهون البنية الخلايا الدهنية البيج غير نشطة حتى تصاب بالبرد ثم يبدأون في حرق الطاقة مثل الخلايا الدهنية البنية ، ولكن ليس كذلك.

تجري دراسة الخلايا البيج لقدرتها على المساعدة في تنظيم الأنسولين وحماية الأعضاء مثل الكبد.

ترتبط الدهون الزائدة في الجسم بالنوبات القلبية والسكري والسكتة الدماغية وسرطان الثدي والعديد من الحالات الأخرى.