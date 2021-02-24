شكرا لقرائتكم خبر عن هل «نغزات الصدر» تدل على مشكلة وشيكة؟ استشاري يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد د. صالح سالم الغامدي ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏استشاري القلب، أن نغزات وطعنات الصدر لا تدل في الغالب على ضيق في الشرايين أو شيء خطير.

وأضاف الغامدي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، أن سببها عادة ضربات قلب زائدة أو ما يسمى خوارج انقباض (وهذه أسبابها كثيرة منها التوتر والمنبهات واضطراب الضغط).

وأضاف أن نغزات أو طعنات الصدر تحتاج تقييم مفصل من قبل طبيب متمرس لمعرفة سببها ولكن عادة لا تدل على مشكلة وشيكة كما يظن كثيرون.

انخفاض ضربات القلب

وفي وقت سابق، أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، أن هناك 5 أسبابلانخفاض ضربات القلبعن معدلها الطبيعي لتصل لأقل من 60 نبضة في الدقيقة أثناء اليقظة.

وقال “النمر”، في تغريدة على “تويتر”: إن أهم هذه الأسباب هي:

١. الأدوية

٢. ضعف الغده الدرقية

٣.زيادة اللياقة البدنية

٤.زيادة نشاط العصب العاشر

٥.تأثر ضفائر القلب بطرق متعددة

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الطبيعي لنبضات القلب في الدقيقة تتراوح بين 60 و100 ضربة في الدقيقة.