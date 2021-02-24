شكرا لقرائتكم خبر عن ما يحتاج مرضى السرطان إلى معرفته عن لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل الكثير من المصابين بالسرطان عما إذا كان من الآمن الحصول على أحد لقاحات فيروس كورونا، ونحن نعلم أن وجود حالة طبية أساسية، مثل السرطان أو أمراض القلب، يعرضك لخطر أكبر للإصابة بمضاعفات خطيرة من الفيروس، والإجابة المختصرة هي أنه بالنسبة لمعظم البالغين المصابين بالسرطان أو لديهم تاريخ من السرطان، يوصى بالتطعيم ضد كورونا، ولكن هناك عوامل يجب على المصابين بالسرطان مراعاتها أولاً، نتعرف عليها في هذا التقرير، وفقاً لموقع "كليفيلاند كلينيك".

مرض السرطان حالة عالية الخطورة

من المتوقع أن يكون الأشخاص المصابون بالسرطان (إن لم يكن بالفعل) في إحدى المجموعات ذات الأولوية السابقة قادرين على تلقي اللقاح، ولكن هذا قد يختلف حسب المكان الذي تعيش فيه وكمية الإمداد المتاح قد تندرج في هذه المجموعة ذات الأولوية بسبب تشخيصك بالسرطان أو عمرك أو كليهما.

كيف تعمل اللقاحات؟

هناك نوعان من لقاحات كورونا معتمدة بموجب إذن استخدام الطوارئ في الولايات المتحدة الأمريكية.

-فايزر- بايونتك، يُصرح بهذا اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر ويتم إعطاؤهم على جرعتين ، بفاصل 21 يومًا.

-مودرنا يُصرح بهذا اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر ويتم إعطاؤهم على جرعتين، بفاصل 28 يومًا.

يستخدم كلا اللقاحين الحمض النووي الريبي المرسال (mRNA) ، وهو جزيء يحتوي على تعليمات لصنع "بروتين سبايك" مزيف لفيروس كورونا.

بمجرد تلقي اللقاح، يتم توجيه الخلايا في جسمك لعمل نسخ من بروتين سبايك المزيف يؤدي رد الفعل هذا إلى استجابة الجهاز المناعي التي تعمل بمثابة تدريبات على الإصابة بالفيروس بعد ذلك، إذا تعرضت لفيروس كورونا الحقيقي في المستقبل، فإن خلاياك تكون مجهزة جيدًا بالفعل ومدربة على مكافحته.

نظرًا لأن لقاحات mRNA لا تحتوي على نسخة حية أو ضعيفة من الفيروس، فليس هناك خطر الإصابة بالفيروس من هذه اللقاحات. لقاحات Pfizer-BioNTech و Moderna غير قابلة للتبديل ، لذلك يجب أن تتلقى جرعتين من نفس النوع.

تحدث مع طبيبك قبل التطعيم

إذا كنت مصابًا بالسرطان أو تتلقى علاجًا للسرطان، فمن المهم التحدث مع الطبيب الخاص بك قبل أن تحصل على جرعتك الأولى من أي من اللقاحين.

سيكون نوع السرطان ونوع العلاج من العوامل التي يجب مراعاتها. سيتمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من مناقشة المخاطر والفوائد والجدول الزمني وما يجب أن تعرفه قبل تلقي جرعتك الأولى من اللقاح.

الآثار الجانبية للقاح

الآثار الجانبية الشائعة بعد التطعيم هي ألم الذراع، والتعب وآلام في العضلات، قد تحدث حمى وقشعريرة أيضًا ، خاصة بعد الجرعة الثانية.

بعد التطعيم، قد يصاب بعض الأشخاص بتضخم الغدد الليمفاوية وغالبًا ما تحدث هذه في الإبط أو في الرقبة بجانب التطعيم.

نظرًا لأن السرطان يمكن أن يتسبب أيضًا في تضخم العقدة الليمفاوية، فمن المهم أن يدرك مرضى السرطان أن هذا عرض جانبي محتمل ولا يعد عادةً علامة على نمو السرطان لديهم (على الرغم من أننا نعلم أنه قد يكون مخيفًا).

قد تشعر الغدد الليمفاوية المتضخمة بألم عند اللمس ويجب أن تختفي من تلقاء نفسها، ولكن يمكن أن تستمر أحيانًا لعدة أسابيع يجب عليك الاتصال بالطبيب إذا لم تبدأ الغدد الليمفاوية المتضخمة في التحسن في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع بعد الجرعة الثانية.

توقيت اللقاح وعلاج السرطان

إذا كان اللقاح متاحًا لك، فقد يكون من المناسب تأخير بدء بعض علاجات السرطان غير العاجلة حتى اكتمال التطعيم ومع ذلك ، لا ينبغي تأخير معظم علاجات السرطان عن التطعيمات.

يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تقديم النصح لك بخصوص توقيت التطعيم فيما يتعلق بعلاج السرطان الخاص بك اعتمادًا على أنواع علاج السرطان التي قد تكون خضعت لها أو تتلقاها ، قد تكون هناك اعتبارات خاصة أخرى.

وإليكم ما يجب مراعاته في العديد من أنواع علاج السرطان فيما يتعلق باللقاح، على الرغم من أنه يُنصح دائمًا بالتحدث مع فريق الأورام الخاص بك أولاً وقبل كل شيء:

-للمرضى الذين يتلقون علاجًا كيميائيًا أو علاجات أخرى لتثبيط المناعة: بشكل عام ، يوصى بتلقي أي لقاح أثناء العلاج الكيميائي ولكن نظرًا لأن اللقاحات يمكن أن تسبب حمى خلال الـ 24 إلى 48 ساعة الأولى، فمن الأفضل تلقي اللقاحات في وقت لا يُتوقع فيه انخفاض تعداد كرات الدم البيضاء، هذا لأنه في حالة حدوث الحمى عندما يكون عدد الدم لديك منخفضًا، فقد يتطلب الأمر دخول المستشفى.

في بعض الحالات ، قد يكون من المناسب تأخير التطعيم إلى ما بعد الانتهاء من العلاجات الكيميائية المكثفة للغاية مثل تلك التي تُعطى كعلاج تحريضي لسرطان الدم الحاد.

-بالنسبة للمرضى الذين يتلقون العلاج المناعي: بالنسبة لمعظم المرضى الذين يتلقون علاجًا مناعيًا للسرطان ، لا بأس في المضي قدمًا في التطعيم ولا يلزم مقاطعة العلاج المناعي.

-للمرضى الذين يتلقون أدوية الستيرويد: قد تقلل الكورتيكوستيرويدات من الاستجابة للتطعيم ضد فيروس كورونا.