شكرا لقرائتكم خبر عن احرص على تناولها.. نوع من الفاكهة يحمي الجلد من الخلايا السرطانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف تقرير طبي نشر مؤخراً عن فوائد تناول فاكهة العنب على الجلد وصحة البشرة.

ووفقا للتقرير المنشور في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية، فإن تناول العنب يمكن أن يحمي البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وتقول الدراسة التي أجريت في جامعة ألاباما بقيادة الباحث الرئيسي الدكتور كريغ إلميتس، إن المكونات الطبيعية الموجودة في العنب والمعروفة باسم البوليفينول مسؤولة عن انخفاض تلف الخلايا الذي قد ينجم عن الأشعة فوق البنفسجية.

وحققت الدراسة في تأثير تناول ما يعادل 2.25 من العنب يومياً لمدة 14 يوماً على البشرة، وتم قياس استجابة جلد الأشخاص الذين خضعوا للدراسة، للأشعة فوق البنفسجية قبل وبعد تناول العنب لمدة أسبوعين.

وأظهر تحليل خزعات الجلد أن حمية العنب كانت مرتبطة بانخفاض تلف الحمض النووي، وموت أقل لخلايا الجلد، وانخفاض في علامات الالتهاب التي إذا تُركت دون وقاية، يمكن أن تؤدي إلى إضعاف وظيفة الجلد ويمكن أن تؤدي إلى سرطان الجلد.

وقال الدكتور إلميتس: “لقد رأينا تأثيرًا كبيرًا للعنب في الحماية من ضوء الشمس وتمكنّا من تحديد المسارات الجزيئية التي يحدث من خلالها

هذا التأثير، والذي يعمل على إصلاح تلف الحمض النووي وتقليل تنظيم المسارات المسببة للالتهابات”.

وتشير التقديرات إلى أن 1 من كل 5 أمريكيين يصاب بسرطان الجلد بحلول سن السبعين، وترتبط معظم حالات سرطان الجلد بالتعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس. بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقدر بنسبة 90٪ من حالات شيخوخة الجلد ناتجة عن أشعة الشمس.