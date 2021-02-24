زيادة ملحوظة بإصابات كورونا في السعودية.. ونصيحة بسرعة التطعيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نصحت وزارة الصحة السعودية المواطنين بسرعة الحصول على لقاح كورونا حفاظاً على صحتهم، مشيرة إلى وجود ارتفاع ملحوظ في حالات الإصابة.

وأعلنت الوزارة، الأربعاء، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 353 إصابة مؤكدة، وتعافي 280 حالة.



وبلغ عدد الحالات النشطة 2531 منها 483 حالة حرجة.

وأوضحت الوزارة أنَّ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 376021 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 367015 حالة.

وأشارت إلى تسجيل 5 حالات وفاة وبذلك يصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 6475 حالة، لافتة إلى إجراء 45388 فحصا مخبريا.