شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يطورون نسيج قناع من مادة "النانو" يمنع انتقال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، تتكيف البلدان مع الوضع الطبيعي الجديد، ويشمل ذلك ارتداء أقنعة الوجه، والملابس الواقية ، ودروع الوجه، وممارسة التباعد الاجتماعي، ويمكن أن تساعد هذه التدخلات غير الدوائية في التخفيف من انتقال فيروس كورونا، وأصبحت أقنعة الوجه أدوات طبيعية للأشخاص، حتى أولئك الذين ليسوا من الأطباء، وفي البداية ، كانت الأقنعة تهدف إلى حماية الأشخاص المحيطين، ولكن الآن ، يستخدم مرتدوها أيضًا أقنعة الوجه لحماية أنفسهم من الآخرين.

من الضروري العثور على نسيج فعال ومضاد للميكروبات ومريح لأقنعة الوجه والملابس الواقية الشخصية (PPE) لضمان حماية مرتديها من قطرات الجهاز التنفسي المحملة بالفيروسات من الأفراد المصابين.

وجد الباحثون في مركز SN Bose الوطني للعلوم الأساسية في غرب البنغال أن قماشًا طبيًا نانويًا ، وهو مريح وقابل للغسل ومضاد للميكروبات ، يمكن أن يمنع انتقال الفيروس.

استكشفت الدراسة ، التي نُشرت على خادم bioRxiv * ، استخدام نسيج قطني حديث من مادة النانو من أكسيد الزنك غير السام (ZnO) والتي يمكن استخدامها كمرشح غشاء في الصمام أحادي الاتجاه لقناع الوجه تأكد من راحة التنفس، ويمكن للنسيج النانوي تغيير بروتين كورونا، مما يجعل الفيروس غير فعال.

نجح فريق البحث في استخدام الأقمشة القطنية المتوفرة بشكل شائع والمشبعة بزهور ZnO النانوية، وكان المنتج الناتج فعالاً في تدمير الغشاء الميكروبي ، وتثبيط العدوى.

يمكن استخدام المنتج الجديد في إنتاج الأقنعة ومعدات الحماية الشخصية ، التي تمس الحاجة إليها اليوم ، لا سيما من قبل العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمكافحة الوباء.

حتى الآن ، هناك أكثر من 111.75 مليون حالة إصابة بـ COVID-19 في جميع أنحاء العالم. من بين هؤلاء ، مات 2.47 مليون شخص.

مشاكل قناع الوجه

حذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) من استخدام فتحات أو صمامات أحادية الاتجاه في أقنعة الوجه لأنها يمكن أن تسهل انتقال الفيروس، ويمكن أن يسبب أيضًا إزعاجًا شديدًا ومشاكل صحية.

أشارت الدراسات السابقة إلى أن أقنعة الوجه N95 المتاحة بشكل شائع يمكن أن تسبب تغيرات في مستويات الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم عند استخدامها لفترات طويلة، وتظهر هذه التغييرات بشكل شائع في الأشخاص الأكبر سنًا أو الذين يعانون من السمنة أو المصابين بمرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

تشمل الآثار الصحية الأخرى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم وفرط ثنائي أكسيد الكربون أو زيادة مستويات ثاني أكسيد الكربون وألم في الصدر. أحد الحلول هو تغطية الفتحة بفلتر مسامي يمكنه حبس أو قتل الميكروبات مثل الفيروسات.