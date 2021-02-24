شكرا لقرائتكم خبر عن موديرنا تخطط لزيادة جرعات لقاح كورونا فى كل عبوة من 10 إلى 15 جرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس شركة موديرنا الدكتور ستيفن هوج إن الشركة تلقت ردود فعل إيجابية من إدارة الغذاء والدواء لزيادة الجرعات فى كل قنينة لقاح من 10 إلى 15 جرعة، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وأضاف ستيفن لقد قدمت لنا إدارة الغذاء والدواء ردود فعل إيجابية على اقتراحنا، ونحن نتابع خطة قد تسمح بسحب ما يصل إلى 15 جرعة من كل قنينة، هذا ما جاء فى شهادة معدة إلى لجنة مجلس النواب للطاقة والتجارة، وسيسمح لنا هذا بإنتاج وتقديم المزيد من الجرعات بسرعة أكبر.

وقال هوج إن هذه الخطوة ستعزز الإنتاج مع عمليات تصنيع أسرع، وتخفيف الضغط على المواد ذات الطلب المرتفع، والشركة فى طريقها لتقديم 100 مليون جرعة من لقاحها المكون من جرعتين بحلول نهاية مارس المقبل، مع إتاحة 300 مليون جرعة بنهاية يوليو، تعتزم شركة موديرنا مضاعفة شحناتها الشهرية مرة أخرى في أبريل لتصل إلى أكثر من 40 مليون جرعة شهريًا.

كما قال متحدث باسم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إن الوكالة لا يمكنها التعليق على أي مناقشات قد تجريها أو لا تجريها مع الشركة المصنعة حول منتجها.