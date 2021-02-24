شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح 5 أسباب لانخفاض ضربات القلب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح استشاري طب القلب والشرايين الدكتور خالد النمر، 5 أسباب لانخفاض ضربات القلب عن معدلها الطبيعي لتصل لأقل من 60 نبضة في الدقيقة أثناء اليقظة. وقال “النمر”، في تغريدة على “تويتر”: إن أهم هذه الأسباب هي: ١. الأدوية ٢. ضعف الغده الدرقية ٣.زيادة اللياقة البدنية ٤.زيادة نشاط العصب العاشر ٥.تأثر ضفائر القلب بطرق متعددة تجدر الإشارة إلى أن المعدل الطبيعي لنبضات القلب في الدقيقة تتراوح بين 60 و100 ضربة في الدقيقة.

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