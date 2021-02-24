شكرا لقرائتكم وارن بافيت تصريح صادم من وارن بافيت: بيتكوين أشبه بـ"سم للفئران"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تصريح مفاجئ للمستثمر الأميركي وارن بافيت، وصف البيتكوين بأنها أشبه بـ "سم للفئران" تأتي قيمتها فقط من التفاؤل بأن شخصا آخر سيأتي ويدفع لك المزيد لشرائها.

وقال :"البيتكوين أصل غير منتج وليس لها أي قيمة حقيقية، لا أملك أي عملة مشفرة في محفظتي ولن أمتلك في المستقبل".

إلى ذلك، صرح قائلاً إن زمن الكورونا هو الزمن المناسب للاقتراض بفائدة متدنية، لافتا إلى تركيزه على أسهم الشركات القوية المقومة بأقل من قيمتها "وأحتفظ بها لفترة طويلة".

وارتفعت بيتكوين اليوم الاربعاء، بمساعدة تعليقات داعمة من رئيسة شركة آرك لإدارة الاستثمار، كاثي وود.

صعدت أكبر عملة مشفرة بنسبة تصل إلى 7.2% إلى حوالي 51393 دولاراً وتم تداولها حول مستوى 50,000 دولار في التعاملات الآسيوية.

يأتي هذا الانتعاش بعد أسبوع صعب للعملة المشفرة، حيث تراجعت بالقرب من مستوى 45000 دولار أمس، والتي جددت الشكوك حول متانة عمليات الصعود الصاروخية لـ بيتكوين، وعملت على التقاط الأنفاس.

عززت رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم بأول، معنويات المستثمرين بشكل عام بعدما أشار يوم الثلاثاء إلى أن البنك المركزي ليس قريبا من فك سياسته التيسير الكمي الحالية.

بدورها، قالت وود، في مقابلة مع بلومبرغ إنها "إيجابية للغاية بشأن بيتكوين، وسعيدة جداً لرؤية تصحيح صحي عند المستويات الحالية"، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

وبيتكوين لا تزال دون قمتها التاريخية الأخيرة عند 58,350 دولار، والتي تراجعت منها بعدما قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك في تغريده على تويتر إن أسعار بيتكوين "تبدو مرتفعة، بعد أن وصفتها في وقت سابق بأنها "نسخة أقل غباء من النقد.