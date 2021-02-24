افضل مشروب لحرق دهون البطن

بيروت - نادين محمد - إن اكتساب الوزن حول البطن أمر سهل ولكن فقدانها يمكن أن يكون كابوسًا بل وأكثر تحديًا مما تعتقدين، لذلك، من المهم معرفة وفهم أن فقدان دهون البطن هو عملية تدريجية ولا يمكن تحقيق ذلك بين عشية وضحاها، ولكن من الممكن بالتأكيد التخلص من كل دهون البطن التي تجعلك تشكين في نفسك بأبسط التغييرات في نمط الحياة.

بالطبع ، النظام الغذائي المتوازن والأطعمة الغنية بالألياف هي ما تحتاجينه، لكن يجب ألا تنسي أهمية بعض مشروبات التخسيس التي يمكن أن تُعزّز عملية التمثيل الغذائي لديك وتحارب دهون البطن وتساعدك على تحقيق أهدافك في تخسيس الوزن، ولا تعمل هذه المشروبات كنوع من الجرعات السحرية التي من شأنها أن تفقد كل كيلوجراماتك في غضون أيام، ولكن عند دمجها مع النظام الغذائي الصحيح يمكن أن تحقق لك نتائج مثمرة.

تُقدم لك "الجميلة"، شراب الليمون والزنجبيل والقرفة الفتَّاك لدهون الكرش، في السطور الآتية:



شراب الليمون والزنجبيل والقرفة للتخسيس

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يحتوي الزنجبيل على كمية كبيرة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، ويحارب الجذور الحرة ويحفز الهضم ويقلل الاصابة بالالتهابات، كما يساعد على تنظيم الشهية ويحفز عملية استقلاب حرق الدهون، وتساعد القرفة في إنقاص الوزن عن طريق قمع الشهية وتنظيم مستويات السكر في الدم وتسريع عملية التمثيل الغذائي.

المُكوِّنات:

4 حبات من الليمون.

125 غرام من الفجل.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

2 ملاعق صغيرة من القرفة.

2 سم من جذور الزنجبيل المبشورة.



طريقة التحضير والإستخدام:

قومي بمزج الزنجبيل والفجل في الخلاط الكهربائي، وبعد ذلك اعصري الليمون ثم صفي العصير وأضيفيه إلى مزيج الفجل والزنجبيل ثم أخلطي المُكوِّنات لمدة 3 دقائق أو إلى أن تحصلي على خليط متجانس.

احتفظي بهذا المشروب بقنينة زجاجية وخذي ملعقة كبيرة مرتين يومياً منه قبل كل وجبة من الأكل أو ممارسة الرياضة.

اتبعي هذا العلاج لمدة أسبوعين، ويمكنك تجديد العلاج 3 مرات في السنة مع ترك مدة كافية بين الفترة والأخرى.



نصائح عند إستخدام هذه الخلطة

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لا ينصح بتناول الفجل أثناء الحمل والرضاعة، ويفضّل استشارة الطبيب في حالة أنَّ الشخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الغدة الدرقية وكذلك بالنسبة إلى الأشخاص الذين يخضعون لعلاجات مضادة للالتهاب أو علاجات السرطان وغيرهم.

ينصح بتناول القرفة باعتدال إذ أنَّ الاستهلاك المفرط لهذه التوابل قد يسبب خفقان القلب وتهيجّ في الأمعاء وحتى التسمم، ولا ننصح النساء الحوامل بتناول هذه التوابل.

لا ننصح النساء الحوامل أو المرضعات، والأشخاص الذين يعانون من السكري أو أمراض الدم بتناول الزنجبيل إطلاقًا.

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