شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإصابة بجرثومة المعدة تؤدي إلى الإسهال؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى العلاقة بين الإصابة بجرثومة المعدة والتعرض للإسهال.

وقال الذيابي، في تغريدة على “تويتر”: إن جرثومة المعدة تؤدي للإسهال لكن هذا يعد نادر جداً.

وأضاف أن جرثومة المعدة ترتبط بفقر الدم الناتج من نقص مخزون الحديد، ونقص الصفائح الدموية.

تجدر الإشارة إلى أنه من أعراض جرثومة المعدة: الشعور بالانتفاخ، والغثيان، وحرقة المعدة، والحمى، وقلة الشهية أو فقدان الشهية.