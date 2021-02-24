شكرا لقرائتكم خبر عن هل الإصابة بجرثومة المعدة تؤدي إلى الإسهال؟.. طبيب يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبد الله الذيابي، مدى العلاقة بين الإصابة بجرثومة المعدة والتعرض للإسهال.
وقال الذيابي، في تغريدة على “تويتر”: إن جرثومة المعدة تؤدي للإسهال لكن هذا يعد نادر جداً.
وأضاف أن جرثومة المعدة ترتبط بفقر الدم الناتج من نقص مخزون الحديد، ونقص الصفائح الدموية.
تجدر الإشارة إلى أنه من أعراض جرثومة المعدة: الشعور بالانتفاخ، والغثيان، وحرقة المعدة، والحمى، وقلة الشهية أو فقدان الشهية.
كانت هذه تفاصيل خبر هل الإصابة بجرثومة المعدة تؤدي إلى الإسهال؟.. طبيب يجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.