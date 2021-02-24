مستشار النمسا: كورونا ينتهي والحياة تعود لطبيعتها في الصيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رغم تسجيل البلاد عدد كبير من الإصابات اليومية، تحدث مستشار النمسا سباستيان كورتس عن قرب انتهاء أزمة كورونا وعودة الحياة لطبيعتها.

وفي خطاب أمام البرلمان، الأربعاء، قال كورتس: "نحن الآن نكافح ضد أكبر وباء منذ 100 عام.. إنها أزمة صحية هائلة هزت العالم بأسره، ولم ينج منها أي بلد".



وتابع: "إنه ليس وقتاً سهلاً، لا للسياسة ولا للشعب.. واجهت النمسا تحديا هائلا لم يكن من الممكن مواجهته إلا معا".

وأضاف: "لكن كما هو الحال مع العديد من الأزمات، إذا أصابتك بشدة في البداية، فإن أصعب شيء هو المثابرة.. حقيقة أن الأمتار القليلة الأخيرة هي الأكثر شدة لا تنطبق فقط على الجري لمسافات طويلة".

ومضى قائلا: "لهذا السبب أنا سعيد، لأننا في آخر مراحل هذه الأزمة، ونعلم أنه يمكننا العودة إلى الوضع الطبيعي في الصيف".

ولفت إلى أن أزمة كورونا ضربت النمسا بشكل أقوى من الأزمة المالية العالمية في 2008.

يأتي ذلك في وقت سجلت فيه النمسا ٢٠٠٥ إصابات بفيروس كورونا، الأربعاء، في أعلى حصيلة منذ تخفيف اجراءات الاغلاق في ٧ فبراير الجاري. فيما سجلت 37 حالة وفاة.

وخففت النمسا إجراءات الإغلاق في وقت سابق هذا الشهر وسمحت للمتاجر بفتح أبوابها، لكن الإصابات لا تزال مرتفعة.