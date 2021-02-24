شكرا لقرائتكم خبر عن منتجو لقاحات كورونا: طرح 240 مليون جرعة بأمريكا بحلول مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركات الأدوية، إن الولايات المتحدة يمكن أن تتوقع أن ترى ما مجموعه 240 مليون جرعة من لقاحات كورونا بحلول نهاية مارس، تعهدت شركتا فايزر Pfizer وموديرنا Moderna الشركتان اللتان لديهما تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة بإتاحة إجمالي 220 مليون جرعة للشحن بحلول نهاية شهر مارس، وذلك وفقا لشبكة CNN الاخبارية.

وفي الوقت نفسه، تعهدت شركة جونسون Johnson ، التي يمكنها الحصول على تصريح استخدام طارئ للقاح كورونا من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بإتاحة 20 مليون جرعة في نفس الإطار الزمني.

وقال الدكتور ريتشارد نيتلز، نائب رئيس الشؤون الطبية في جونسون للمشرعين: "إذا تم تلقي موافقة الاستخدام الطارئ هذا الأسبوع، فنحن نأمل في المساهمة في إنهاء هذا الوباء في أقرب وقت ممكن".

قال نيتلز، إن الشركة مستعدة لشحن ما يقرب من 4 ملايين جرعة على الفور بعد الحصول على ترخيص اللقاح.

يمكن أن يصبح لقاح رابع لفيروس كورونا متاحًا في الولايات المتحدة في أبريل، عندما تتمكن استرازينيكا AstraZeneca من تأمين ترخيص هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية للقاح الخاص بها.

قال الدكتور رود دوبير، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الأعمال الصيدلانية الحيوية في استرازينيكا AstraZeneca ، إن الشركة ستفرج على الفور عن 30 مليون جرعة عند الموافقة على اللقاح وما يصل إلى 50 مليون جرعة بحلول نهاية أبريل.

توقعت شركة فايزر Pfizer أن تقدم 30 إلى 40 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، لكنها لم تتجاوز 40 مليون جرعة الأسبوع الماضي، كان من المتوقع أن تقدم شركة موديرنا 20 مليون جرعة إلى الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2020، لكنها فشلت في ذلك بأسبوع، عند سؤالهم يوم الثلاثاء عن سبب عدم تسليمهم في الوقت المحدد، قال المسؤولون التنفيذيون في الشركات إن الوصول إلى المواد الخام وتصنيع منتج لم يتم صنعه من قبل كلاهما ساهم في المشكلة.

قال جون يونج، كبير مسؤولي الأعمال في شركة فايزر: "لقد واجهنا في البداية بعض المشاكل مع التكثيف الأولي للقاح لدينا"، مضيفا، "لقد رأينا بشكل خاص بعض خطوات تحديد معدل المواد الخام".

وقد أبرمت شركات الأدوية الخمس عقودًا مع الحكومة الأمريكية لتقديم 1.1 مليار جرعة لقاح في نهاية المطاف، وهو ما يكفي لتطعيم ما يقرب من 600 مليون شخص بشكل كامل، ما يقرب من ضعف سكان الولايات المتحدة، وأكد مسؤولون من الشركات للمشرعين أنهم في طريقهم للوفاء بهذه الالتزامات، مؤكدين جميعًا إنهم لم يتوقعوا أي نقص في المواد الخام يمكن أن يعيق الطريق.

وقال هوج "في هذه المرحلة، نعتقد أن لدينا الإمدادات والمواد الاستهلاكية التي نحتاجها

وتسعى شركة موديرنا للحصول على موافقة من هيئة الأذية والأدوية لزيادة عدد الجرعات في كل زجاجة من قوارير لقاح كورونا من 10 إلى 15، وعندما سئل عن تأثير ذلك على الزيادة، قال إنها "ستسرع التسليم بشكل كبير، وتقليل الطلب على بعض المواد الخام الحرجة عالية الطلب.

وأضاف: "من الواضح، أي مكاسب - على سبيل المثال ، ملء المزيد من الجرعات في قنينة - سوف نأخذها". "نحن بحاجة إلى إدخال المزيد من الجرعات بسرعة أكبر في أحضان الناس".

إلى جانب الإنتاج والتوزيع، تناول المسؤولون التنفيذيون أسئلة حول الحماية ، مع انتشار متغيرات فيروس كورونا الجديدة.

قال جون تريزينو، كبير المسؤولين التجاريين في شركة نوفافاكس Novavax إن إضافة سلالة جديدة إلى لقاحنا هو شيء لدينا خبرة فيه وقادرون على القيام به بسرعة كبيرة".

وأشار موقع CNN الاخبارى تبحث شركة فايزر Pfizer في جرعة مقوية محتملة كجرعة ثالثة.

وقال يونج: "نعتقد أن هناك بعض الأدلة الناشئة على أن وجود عيار أعلى من الأجسام المضادة قد يكون وقائيًا حتى ضد السلالات الجديدة المتغيرة" موضحا إنه "نحن أيضًا في مناقشات مع هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية بشأن احتمالية تطوير لقاح مطور ضد متغير جديد مثير للقلق، في حالة ظهوره."