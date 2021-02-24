كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - جدول المحتوى

1.النزيف في الفصل الأول

2.النزيف في الثلثين الثاني والثالث

3.ماذا تفعلين إذا كنت تعانين من نزيف غير طبيعي أثناء الحمل؟

يُعد النزيف أثناء الحمل أمراً شائعاً، خاصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى، وعادة لا يكون سبباً للقلق، ولكن نظراً لأن النزيف يمكن أن يكون أحياناً علامة على شيء خطير، فمن المهم معرفة الأسباب المحتملة، وأن يقوم طبيبك بفحصك للتأكد من أنك أنت وطفلك بصحة جيدة، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند محمد سلمي؛ لتخبرنا عن أسباب نزول الدم في الأشهر الأولى من الحمل.

1.النزيف في الفصل الأول

الحمل

نحو 20٪ من النساء يصبن ببعض النزيف خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل. تشمل الأسباب المحتملة لنزيف الثلث الأول ما يلي:

نزيف الانغراس.. قد تواجهين بعض التبقيع الطبيعي خلال أول ستة إلى 12 يوماً بعد الحمل؛ حيث تزرع البويضة الملقحة نفسها في بطانة الرحم. لا تدرك بعض النساء أنهن حوامل؛ لأنهن يخططن في هذا النزيف لفترة خفيفة. عادة ما يكون النزيف خفيفاً جداً، ويستمر من بضع ساعات إلى بضعة أيام.

إجهاض.. نظراً لأن الإجهاض هو الأكثر شيوعاً خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل، فإنه يميل إلى أن يكون أحد أكبر مخاوف نزيف الثلث الأول من الحمل. ومع ذلك، فإن نزيف الثلث الأول من الحمل لا يعني بالضرورة أنك فقدت طفلك أو ستجهضين. في الواقع، إذا شوهدت نبضات القلب في الموجات فوق الصوتية، فإن أكثر من 90٪ من النساء اللواتي يعانين من نزيف مهبلي في الأشهر الثلاثة الأولى لن يتعرضن للإجهاض.

الأعراض الأخرى للإجهاض هي تقلصات قوية في أسفل البطن والأنسجة التي تمر عبر المهبل.

الحمل خارج الرحم. في الحمل خارج الرحم، يُغرس الجنين المخصب خارج الرحم، عادة في قناة فالوب. إذا استمر نمو الجنين، فقد يتسبب ذلك في انفجار قناة فالوب، مما قد يهدد حياة الأم. رغم أن الحمل خارج الرحم قد يكون خطيراً، إلا أنه يحدث فقط في نحو 2٪ من حالات الحمل.

من الأعراض الأخرى للحمل خارج الرحم تقلصات قوية أو ألم في أسفل البطن ودوار.

الحمل المولي (ويسمى أيضاً مرض ورم الأرومة الغاذية الحملي). هذه حالة نادرة جداً ينمو فيها نسيج غير طبيعي داخل الرحم بدلاً من نمو الطفل. في حالات نادرة، يكون النسيج سرطانياً، ويمكن أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم.

تشمل الأعراض الأخرى للحمل العنقودي الغثيان الشديد والقيء والتضخم السريع للرحم.

تشمل الأسباب الإضافية للنزيف في بداية الحمل ما يلي:

تغييرات عنق الرحم. خلال فترة الحمل، يتدفق الدم الزائد إلى عنق الرحم. يمكن أن يؤدي الجماع أو اختبار عنق الرحم، الذي يسبب التلامس مع عنق الرحم، إلى حدوث نزيف. هذا النوع من النزيف ليس مدعاة للقلق.

عدوى.. أي عدوى في عنق الرحم أو المهبل أو عدوى تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي (مثل الكلاميديا أو السيلان أو الهربس)، يمكن أن تسبب النزيف في الأشهر الثلاثة الأولى.

2.النزيف في الثلثين الثاني والثالث

نزيف الحامل

قد يكون النزيف غير الطبيعي في أواخر الحمل أكثر خطورة؛ لأنه يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة مع الأم أو الطفل. اتصلي بطبيبك في أقرب وقت ممكن إذا واجهت أي نزيف في الثلث الثاني أو الثالث من الحمل.

تشمل الأسباب المحتملة للنزيف في أواخر الحمل ما يلي:

المشيمة المنزاحة. تحدث هذه الحالة عندما تكون المشيمة منخفضة في الرحم وتغطي جزئياً أو كلياً فتحة قناة الولادة. المشيمة المنزاحة نادرة جداً في أواخر الثلث الثالث من الحمل، وتحدث في حالة واحدة فقط من بين كل 200 حالة حمل. نزيف المشيمة المنزاحة، والذي يمكن أن يكون غير مؤلم، هو حالة طارئة تتطلب عناية طبية فورية.

انفصال المشيمة. في نحو 1٪ من حالات الحمل، تنفصل المشيمة عن جدار الرحم قبل أو أثناء المخاض وتجمع الدم بين المشيمة والرحم. يمكن أن يكون انفصال المشيمة خطيراً جداً لكل من الأم والطفل.

العلامات والأعراض الأخرى لانفصال المشيمة هي آلام البطن وجلطات المهبل والرحم الرقيق وآلام الظهر.

تمزق الرحم. في حالات نادرة، يمكن أن تنفتح ندبة من ولادة قيصرية سابقة أثناء الحمل. يمكن أن يكون تمزق الرحم مهدِداً للحياة، ويتطلب عملية ولادة قيصرية طارئة.

من الأعراض الأخرى لتمزق الرحم الألم والحنان في البطن.

فاسا بريفيا. في هذه الحالة النادرة جداً، تعبر الأوعية الدموية للجنين في الحبل السري أو المشيمة فتحة قناة الولادة. يمكن أن يكون Vasa previa خطيراً جداً على الطفل؛ لأن الأوعية الدموية يمكن أن تنفتح، مما يتسبب في نزيف الطفل بشدة وفقدان الأكسجين.

تشمل العلامات الأخرى لمرض الأوعية المنزاحة معدل ضربات قلب الجنين غير الطبيعي والنزيف المفرط.

الولادة المبكرة. قد يكون النزيف المهبلي في وقت متأخر من الحمل مجرد علامة على أن جسمك يستعد للولادة. قبل أيام أو أسابيع قليلة من بدء المخاض، ستخرج السدادة المخاطية التي تغطي فتحة الرحم من المهبل، وعادة ما تحتوي على كميات صغيرة من الدم، (وهذا ما يُعرف باسم «العرض الدموي»). إذا بدأ النزيف وأعراض المخاض قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل، فاتصلي بطبيبك على الفور؛ لأنك قد تكونين في حالة مخاض مبكر.

وتشمل الأعراض الأخرى من الولادة المبكرة التقلصات، الإفرازات المهبلية، والضغط في البطن، والآلام في أسفل الظهر.

الأسباب الإضافية للنزيف في أواخر الحمل هي:

إصابة عنق الرحم أو المهبل.

الأورام الحميدة.

السرطان.

3.ماذا تفعلين إذا كنت تعانين من نزيف غير طبيعي أثناء الحمل

أثناء الحمل