كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - كل أم ينتابها الفضول لمعرفة الكثير عن مولودها وكلما جمعت معلومات عن مولودك كلما تمكنت من رعايته بشكل أفضل. المعلومات عن الأطفال حديثي الولادة التي ستجمعينها ستخبرك عن تطور المولود وعن طرق رعايته من نواحي كثيرة، ولكن هنالك معلومات غريبة عن الأطفال حديثي الولادة قد تتفاجئين بمعرفتها والتي قمنا بجمعها لك من ويب ميد ومن دراسة عن دماغ الأطفال حديثي الولادة في قسم الأعصاب للأطفال في جامعة واشنطن وهي كالتالي:

- قد يتوقف المولود عن التنفس: مولودك قد يتوقف عن التنفس وهو نائم لمدة 5 الى 10 ثوان. الأطفال الحديثي الولادة يكون تنفسهم غير منتظم.

- لا يتذوق الطعم المالح: براعم التذوق لدى الأطفال حديثي الولادة تغطي اللسان وكذلك تمتد الى اللوزتين، ومع هذا فان المولود لا يتذوق الطعم المالح إلا حينما يصل لعمر الخمسة أشهر أما قبلها فهو يتذوق الطعم الحلو، المر والحامض.

يبكي بدون دموع

- يبكي بدون دموع: يبكي المولود بدون سبب ويكون بكائه بدون دموع في الأسابيع الأربعة الأولى من عمره ولا تظهر الدموع إلا بعد أن يصل المولود لعمر شهر.

- برازه الأول ليس به رائحة: البراز الأول لا يحتوي على بكتيريا الأمعاء التي تجعل رائحة البراز كريهة. فبراز المولود الأول يكون عبارة عن مادة سوداء شبيهة بالقطران تتكون من مخاط وسوائل من الرحم. بعد أن يبدأ المولود بالرضاعة وبعد أن تبدأ الأمعاء بالحركة وتتكون بها البكتيريا فهنا يصبح براز المولود اصفر أو أخضر اللون وذو رائحة مألوفة وهي رائحة براز المولود، وهذا يحدث بعد يوم أو يومين تقريبا بعد الولادة.

- يدير بوجهه نحو جهة اليمين: 85% من المواليد يفضلون الميل بوجوههم نحو جهة اليمين عندما يستلقون على ظهورهم.

يدير رأسه نحو اليمين

- يخاف المولود من نفسه: قد يفزع المولود من الصوت العالي والمفاجئ، من الضوء الساطع وكذلك يفزع من صوته عندما يصرخ.

- بعض من وحمات الولادة قد تختفي: بعض الوحمات التي قد تكون على الجبهة، الجفون، جسر الأنف أو منطقة العيون قد تتلاشى بعد عدة سنوات من الولادة.

- للمولود ثدي: المولود سواء كان ولد أو بنت يبدو وكان لديه ثدي بارز قليلاُ وأحيانا قد ينزل منه بعض قطرات الحليب وهذا بسبب امتصاص المولود لهرمون الأستروجين من الأم. هذه الحالة تزول في غضون أسابيع قليلة من الولادة.