تأثير مثبتات الحمل على الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 24 فبراير 2021 12:35 مساءً - من المعروف أن هناك هرمونات خاصة لحدوث الحمل، وهرمونات مسئولة عن تهيئة الرحم لاستقبال البويضة المخصبة، وتثبيتها في جدار الرجم، ولكن بسبب ظروف خاصة قد لا يحدث ذلك، فيضطر الطبيب لوصف بعض مثبتات الحمل وهي عبارة عن هرمونات، ولذلك فقد شاعت حولها معتقدات مثل أنها تسبب تعسر الولادة، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" باستشاري النساء والولادة الدكتور عدلي الحاج حيث أشار للآتي بخصوص مثبتات الحمل فكوني معنا.

ما هي مثبتات الحمل؟

تحتوي مثبتات الحمل على هرمون البروجسترون

تحتوي مثبتات الحمل على هرمون البروجسترون.

ويلعب هرمون البروجيسترون عدة وظائف في عملية الحمل منها تجهيز الرحم لاستقبال البويضة الملقحة.

ويعمل على التروية الدموية لاستمرار الحمل.

ويعمل على زيادة قوة جدار الرحم خلال الحمل فيمنع الإجهاض.

ويعمل على منع نزول الحليب من الصدر حتى تتم الولادة، ولكنه يساعد على نمو وتحضير أنسجة الثدي استعداداَ للرضاعة الطبيعية.

معتقدات خاطئة حول مثبتات الحمل

هناك عدة معتقدات حول مثبتات الحمل

راجت عدة معتقدات حول مثبتات الحمل منها أنها تؤدي للولادة القيصرية، وتسبب عدم حدوث تقلصات الرحم أي الطلق عند حلول موعد الولادة، كما أن هناك من ذهب إلى أن مثبتات الحمل تصيب الأجنة بالتشوهات، وتؤدي لغصابة الأم بارتفاع ضغط الدم والتجلطات، وكل هذه عبارة عن معتقدات غير صحيحة.

هل مثبتات الحمل تمنع الاجهاض فعلاَ؟

لم تثبت الدراسات فعالية مثبتات الحمل في الشهور الأولى من الحملن خاصة في حال الحمل التقليدي، ولكن لها فوائد وفعالية في شهور متقدمة، وكذلك في حالات الحمل بالوسائل المساعدة مثل أطفال الأنابيب، والحقن المجهري، وهناك بعض النساء يعانين من نقص هرمون البروجسرتون بصورة طبيعية فيمكن أن يوصف لهن هذا الهرمون خلال الحمل، كما توصف مثبتات الحمل للنساء اللواتي يعانين من الاجهاض المتكرر.

ما هي أضرار مثبتات الحمل النادرة؟

قد يصاب الجنين بتشوه الاحليل

لم يثبت وجود اي أضرار لمثبتات الحمل، إلا أن هناك دراسات أشارت لاصابة المواليد الذين تعاطت أمهاتهم مثبتات الحمل بما يعرف بتشوه خلقي في الاحليل" القضيب" أي الاحليل التحتي، ويتم إجراء جراحة بعد الولادة للطفل في مرحلة تالية لتصحيح مسار الاحليل.

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