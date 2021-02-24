 اسهل تمارين نحت الخصر والبطن

بيروت - نادين محمد - من المهم جداً ممارسة تمارين نحت الخصر والبطن من اجل الحصول على قوام رشيق ومتناسق. ومن هذه التمارين ما قد يساعد على الحصول على افضل نتيجة في مدة قصيرة. ولهذا من المفيد المواظبة عليها والقيام بها بشكل منتظم. وهذه ابرز 5 تمارين لنحت الخصر والبطن واكثرها فاعلية وسهولة.



يمكن تعلم بعض تمارين نحت الخصر والبطن بسهولة، علماً انه يمكن تطبيقها في يوم واحد في المنزل ومن دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي. وهذه ابرزها.

التمرين الاول



1 يتم اثناء ممارسة هذا التمرين الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم تماماً.

2 تمد الذارعان الى خلف الرأس في موازاة طول الجسم.

3 يتم بعد هذا رفع الذراعين والساعدين إلى أعلى مع رفع القدمين والساقين قدر الإمكان.

4 في هذه الأثناء يجب الحرص على شد عضلات الظهر والبطن والحفاظ على الوضعية قدر الإمكان. ومن المهم تكرار الحركة من 6 الى 10 مرات.

التمرين الثاني

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1 يجب الوقوف على القدم اليسرى مع طي الركبة قليلاً.

2 ترفع اليد اليسرى الى اعلى قليلاً مع طي المرفق وشد عضلات الجزء الاوسط من الجسم.

3 ترفع الركبة اليمنى حتى تقترب من مرفق الساعد الايسر ثم تتم استعادة الوضعية الأساسية.

4 بعد ذلك ترفع الركبة اليسرى حتى تلامس مرفق الساعد الايمن.

5 يتم تكرار هاتين الحركتين 10 مرات على الاقل.

التمرين الثالث

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1 يتم الاستلقاء على الجانب الايسر من الجسم.

2 يجب الحفاظ على ساقين مستقيمتين.

3 بعد هذا يتم رفع الجسم الى اعلى مع اسناده على الساعد الايسر. وفي هذه الاثناء يجب شد منطقة الخاصرتين.

4 يتم الحفاظ على هذه الوضعية قدر الامكان قبل استعادة الوضعية الاساسية وتكرار التمرين ما لا يقل عن 10 مرات. ويمكن تحريك الكتفين في اتجاه الارض.

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التمرين الرابع

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1 من اجل ممارسة هذا التمرين يجب الاستلقاء على الظهر بشكل مستقيم.

2 الافضل ان يبقى الجسم مستقيماً.

3 يجب مد اليدين في موازاة الجسم.

4 بعد هذا يجب رفع الكتفين مع اليد اليسرى والساق اليمنى ثم اليد اليمنى والساق اليسرى الى اعلى مع تكرار الحركة قدر الامكان.

التمرين الخامس



1 يتم الاستلقاء على البطن.

2 يرفع الجسم الى اعلى مع اسناده على اطراف القدمين وراحتي اليدين.

3 يتم طي احدى الركبتين وشدها الى الامام في اتجاه الصدر.

4 يجب بعد هذا شد الساق الى الخلف وتكرار الحركة 10 مرات. ويجب ايضاً القيام بها في الاتجاه المعاكي اي باستخدام الشاق الاخرى.



نصائح مهمة

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في موازاة ممارسة تمارين نحت الخصر والبطن من المهم ايضاً الحرص على اتباع نظام غذائي وحياتي صحي يمنع تراكم الدهون في هذه المنطقة من الجسم.

- يجب الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على الدهون الضارة ومنها الوجبات السريعة والاطعمة المقلية. وفي هذه الحالة من الضروري التركيز على اكل الخضار والفواكه والاصناف التي تحتوي على نسبة مهمة من الالياف.

- يجب شرب كمية كبيرة من الماء خلال النهار. ومن الافضل الا تقل عن 7 الى 8 اكواب او ليتر ونصف الى ليترين يومياً.

- من الضروري ايضاً، ومن اجل تعزيز تأثير تمارين نحت الخصر والبطن، الحرص على النوم لعدد ساعات كاف اي ما لا يقل عن 7 الى 8 ساعات في كل ليلة.