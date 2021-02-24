غانا تتسلم أول شحنة لقاحات مجانية ضد كورونا من "كوفاكس"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتسلم غانا، الأربعاء، أول شحنة عالمية للقاحات المضادة لفيروس كورونا بتمويل من نظام كوفاكس التابع للأمم المتحدة.

ويهدف التمويل خصوصا إلى تزويد البلدان منخفضة الدخل بجرعاتها الأولى من اللقاحات، كما أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية.

وستتلقى غانا 600 ألف جرعة مجانية من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد من الشركة المصنعة "معهد سيروم الهندي" في بيون بالهند.

وأرسلت اليونيسيف هذه اللقاحات من بومباي إلى أكرا وهي جزء من دفعة أولى من لقاحات كوفيد-19 المخصصة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط"، بحسب بيان مشترك لمنظمة الصحة العالمية واليونيسيف.