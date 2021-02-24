سعر الدولار في لبنان اليوم الأربعاء 24 فبراير 2021.. أول استقرار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأربعاء، في تعاملات السوق السوداء والبنوك وشركات الصرافة.

وتراوح سعر الدولار في هذه السوق 9350 و9380 ليرة لكل دولار، بتراجع 50 ليرة عن تعاملات الأحد.



وتكافح بعض البنوك اللبنانية أصابتها الأزمة المالية بالشلل وصدعتها المخاطر السياسية للوفاء بالهدف الذي وضعه لها مصرف لبنان المركزي لتعزيز دفاعاتها بزيادة رأس المال 20% بنهاية هذا الشهر.

وقالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة على الوضع إن من المتوقع أن يفي أقل من نصف البنوك الكبرى التي يبلغ عددها حوالي 12 بنكا بالشرط المستهدف الذي حدده البنك المركزي في أغسطس/ آب الماضي لتدعيم القطاع.

وانخفضت الليرة اللبنانية بنسبة 82% منذ أواخر عام 2019، في وقت قدرت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية أن الخسائر عن محافظ السندات الدولية تتجاوز 65%.

البنك المركزي

واستمر سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ويفتقر لبنان، الذي يكابد أزمة مالية كبيرة ناجمة عن جبل من الديون، بالفعل إلى قدرات توليد الكهرباء، لذلك تواجه بعض المنازل والشركات انقطاعات للكهرباء تستمر لساعات عدة يوميا، مما يجبر الكثيرين على الاستعانة بمولدات خاصة.

وأعلن الدكتور عبدالرحمن البزري رئيس اللجنة الوطنية للقاحات كورونا في لبنان، عزمه الاستقالة لمخالفة معايير التوزيع.

جاء ذلك بعد الكشف عن حصول عشرات النواب على اللقاح بشكل يخالف المعايير.