شكرا لقرائتكم خبر عن تجاهل وجبة الإفطار يسبب زيادة الوزن والارهاق وحالة مزاجية سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجبة الإفطارهي الوجبة الأهم خلال اليوم حسب ما جاء بكل الدراسات الخاصة بالتغذية الصحية، وأثبتت دراسة أمريكية أن 25% من سكان أمريكا يهملون وجبة الإفطار بما يعرضهم للعديد من المشكلات الصحية أهمها زيادة الوزن والارهاق.

موقع الـ Brightside قدم تقريرا بالأضرار التي قد تنتج عن عدم تناول وجبة الإفطار بشكل مستمر.

المعاناة من الدوار والصداع:



صداع بسبب عدم الإفطار

النظام الغذائي غير المناسب عادة ما يؤدي إلى الصداع الكلي أو النصفي، يقول الخبراء إنه حتى تأخير وقت تناول الإفطار يمكن أن يؤثر على الجسم لأن ذلك يؤدي إلى عدم استقرار نسبة الجولوكوز في الدم. إن الصداع الذي ينتج عن قلة الطعام يكون حادة في غالب الأحيان. وهناك أيضا أعراض أخرى مثل كثرة التثاؤب.

الشعوربالإرهاق طوال اليوم: تجاهل الوجبة في الصباح يضر الجسم، بسبب مرور وقت طويل على الجسم دون أن يحصل على الطاقة التي يحتاجها من الطعام لذا فإن مخازن الكلوكوجين في جسمك تكون فارغة وبالتالي فإنك تحتاج إلى تناول الطعام لتتمكن من استكمال يومك بنشاط، بمجرد أن يحدث ذلك يبدأ جسمك في تحويل الأحماض الدهنية إلى الطاقة التي يحتاجها، وحتى إن وجدت نفسك في حالة جيدة في الصباح ولم تتناول إفطارك فإنك ستجد نفسك متعبا خلال ساعات قليلة ولن يكون من السهل بالنسبة لك أن تركز على شيء ما بشكل كامل.



خمول بعد 3 ساعات من عدم الإفطار

زيادة الوزن:

أثبتت بعض الأبحاث أن الاعتقاد المنتشر بأن تجنب الإفطار بشكل مستمر يفقد الوزن غير صحيح، فالشعور بالجوع لوقت طويل خاصة في الصباح قد يكون سببا من أسباب زيادة الوزن، وذلك لأن إهمال تناول الإفطار عادة ما يجعل الإنسان يأكل بشراهة طوال اليوم وفي أوقات متقاربة، حتى وإن تمكن البعض من التحكم في كمية الطعام الذي يتناولونه بقية اليوم فإن ذلك لن يسيطر على زيادة وزنهم وذلك بسبب إن الساعة البيولوجية للجسم ستكون قد تعطلت بسبب عدم تناول الطعام في وقت صحيح.

سوء الحالة المزاجية:

عادة ما يرتبط إهمال تناول الإفطار بالاضطرابات المزاجية خاصة بالنسبة للشباب، فالأشخاص الذين يتجاهلون وجبة الإفطار يعانون من اكتئاب، كما أن تجاهل الوجبة الأولى في اليوم بشكل مستمر يمكن أن يؤدي إلى زيادة نسبة الإصابة بمرض السكر بنسبة 55%، وقد يؤدي أيضا إلى انخفاض نسبة السكر في الدم، وذلك سبب أساسي في حدوث تقلبات مزاجية سريعة.

التعرض للإصابة بأمراض القلب:

أولئك الذين يتجاهلون تناول الإفطار بشكل مستمر معرضون بنسبة 21% إلى المعاناة من أمراض القلب في المستقبل، لذا فإنه ليس عليك الالتزام بتناول الإفطار فقط، ولكن أيضا يجب أن تهتم بشكل كبير بالطعام الذي تتناوله، فيجب أن تختار ما يعطي لجسمك الطاقة الغذائية التي يحتاجها ليؤدي وظائفه على أكمل وجه.