شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الإسكندرية: فوز 10 مشروعات ريادية تتوافق مع «استراتيجية مصر 2030» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الاسكندرية، وصول ١٠ مشروعات ريادية مجتمعية من جامعة الاسكندرية للتصفيات النهائية في مسابقة الابتكار وريادة الاعمال، يفوز منها ٣ مشروعات بجوائز مالية ١٥ ألف جنيه.

وقال إن المشروعات ستدخل في فترة احتضان لمدة ٦ شهور خلال الفترة القادمة لتخرج مشروعات على أرض الواقع وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية وفق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأشار خلال مشاركته، في الفعاليات الختامية لنهائي مسابقة الابتكار وريادة الاعمال، والتي عقدت مساء أمس بالفيديو كونفرنس.

وأكد قنصوه في كلمته بهذه المناسبة على دور الجامعة ورؤيتها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو ريادة الأعمال وتوجيه ودعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً على أن الجامعة ستدعم خلال الفترة القادمة مشروعات طلابية ريادية بهدف خدمة المجتمع تحقيقا لرؤية ورسالة الجامعة.

وقال أن هذه المسابقة تجسد تجربة جديدة تقام على أرض مصر من تحول مقرر الابتكار وريادة الأعمال وهو متطلب أساسي لطلاب الجامعة وتم تدريسه العام الماضي لـ ٣٥ ألف طالب، وكانت مخرجاته ٥٨٠٠ مشروع، وتحول إلى مسابقة تنافسية للمشروعات.

وشدد على جابر حرص جامعة الاسكندرية على نشر ثقافة الإبتكار وريادة الأعمال بالجامعة، وتفعيل دور مشاركة الطلاب في التحول نحو الفكر الريادي، لافتاً أن نهائي المسابقة يجسد باكورة نجاح لفريق عمل متكامل لمدة عامين من الإعداد والتنفيذ، واثني جابر على دور مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة والدور المنوط به في نشر ثقافة ريادة الأعمال.

وتحدث الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية، عن النظام الايكولوجي لريادة الأعمال بجامعة الاسكندرية والذي بدأ منذ ٢٠١٨ وجاري استكماله حتى نهاية ٢٠٢١ ليكون نظاما متكاملا لنشر ودعم ثقافة ريادة الأعمال بين شباب الجامعة بالتعاون مع شركاء النجاح من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية .