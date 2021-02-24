شكرا لقرائتكم خبر عن مع زيادة متغيرات وطفرات الفيروس .. ما الذى يحدث بعد التطعيم ضد كورونا ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ظهور متغيرات فيروس كورونا في عدد من دول العالم، ظهر قلق لدى مطورى اللقاحات بشأن المناعة ضد السلالات الجديدة للفيروس، فمن الذي يجب أن يهتم بمتغيرات فيروس كورونا؟ ماذا يحدث لأولئك الذين تم تطعيمهم بعد زيادة متغيرات كورونا؟



لمناعة ضد كورونا

ما هى متغيرات كورونا؟

المتغيرات والطفرات والسلالات الجديدة كلها متشابهة، فيروسات ذات اختلافات طفيفة تجعلها "تلتصق" بمضيف بسهولة أكبر، يمكن أن تتسبب المتغيرات والطفرات الجديدة في إصابة المزيد من الأشخاص أو زيادة المرض أو حتى إطالة أمد الوباء.

تحتاج فيروسات مثل كورونا إلى خلايا بشرية لتتكاثر، بحيث تنتقل إلى الأجسام عبر ممرات مثل الجهاز التنفسي، ثم "تختطف" الخلايا لعمل نسخ من الفيروس، وعندما تتكاثر الفيروسات، تحدث أخطاء أو طفرات عشوائية.

ثم تصيب هذه الاختلافات شخصًا بعد آخر، وتتطور حتى تبقى أقوى الطفرات، ومن بين آلاف المتغيرات، هناك ثلاثة متغيرات يراقبها الباحثون عن كثب - البديل البريطاني (B.1.1.7) والمتغيرالجنوب أفريقي (B.1.351) والمتغير البرازيلي (P.1).

كان العلماء يدرسون كل طفرة منذ شهور ووجدوا أن الثلاثة أكثرمعدية من الفيروس الأصلي، ولكن هناك العديد من الأشياء المجهولة بما في ذلك كيف يختلف المرض الذي تسببه السلالات الجديدة عن فيروس كورونا الأصلي وكيف تقارن فعالية اللقاح الحالية.

المتغيرات مقابل اللقاحات

أثبت لقاحا Pfizer و Moderna فعاليتهما ضد المتغيرات الثلاثة، ولكن تظل هناك أسئلة حول اللقاحات الإضافية التي تنتظرالترخيص عندما يتعلق الأمر بالمتغيرات الناشئة.

ووفقا للخبراء، على الرغم أن كل متغير يجعل اللقاحات الحالية تنتج عددًا أقل من الأجسام المضادة، فإن هذا لا يعني أن اللقاحات ليست خيارًا جيدًا لمحاربة الفيروس، فيمكن أن تكون الفعالية كافية لوقف الآثار الجانبية الخطيرة والمرض.

لقاحات أخرى بما في ذلك تلك التي تنتجها Johnson & Johnson و AstraZeneca و Novavax لها فعالية متفاوتة ضد المتغيرات الثلاثة، ومع ذلك ، فإن أقل أرقام الفعالية المبلغ عنها لا تزال أعلى من العديد من اللقاحات السنوية التي يتناولها الأمريكيون ، مثل لقاح الأنفلونزا.

وقال الخبراء إنه من السابق لأوانه معرفة كيف ستنجح اللقاحات المستقبلية في مواجهة الفيروس المتغير، لكن اللقطات تعد إضافة قيمة لمحاربة COVID-19.

هل يجب أن تحصل على التطعيم؟

هناك عدد لا يحصى من العوامل التي يجب على كل شخص مراعاتها قبل التطعيم ، ولكن هناك إجابة واحدة صحيحة.

وقال الخبراء أنه عندما يحين دورك، احصل على اللقاح فهو آمن إنه فعال حتى ضد المتغيرات الجديدة، وسوف يمنحك مستوى من الحماية لن يساعدك فقط ولكن يساعد المجتمع."

التطعيم هو مجرد طريقة واحدة لحماية نفسك والآخرين من الإصابة بحالة خطيرة من كورونا، ولكن هذا ليس كل ما عليك فعله لإنهاء الوباء. و ينصح المهنيين الطبيين الجميع بمواصلة ممارسة النظافة الجيدة ، وارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين لوقف انتشار المرض مع استمرار التطعيمات.