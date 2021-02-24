شكرا لقرائتكم إيلون ماسك يضرب ثانية ويسخر من بيزوس.. "تحياتي للدمية" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سخر إيلون ماسك من طلب صحيفة واشنطن بوست التعليق على مقال حول مستقبله المهني. ورد الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، الذي تثير عادة تصريحاته جدلا اعلاميا وعلى مواقع التواصل، على أحد مراسلي الصحيفة التي يملكها بيزوس، قائلا "انقل تحياتي إلى سيدك الدمية" في إشارة إلى مؤسس أمازون.

أتى ذلك، بعد نشر الصحيفة الأميركية مقالا طرح تساؤلات حول مستقبل تسلا وما إن كانت الشركة ستتأثر بأفكار ايلون وتقلباته.

كما أورد بالتفصيل "آراء عدد من النقاد" الذين أبدوا مخاوفهم من انعكاس جدول ماسك وشخصيته العامة "على شركة السيارات الشهيرة التي يديرها".

صراع الغنيين

في المقابل، لم ترد شركة السيارات على طلب التعليق، لكن ماسك أكمل الواجب باختصار على ما يبدو، ورد بجملة واحدة، موجها سهامه نحو مالك صحيفة واشنطن بوست والرئيس التنفيذي لشركة أمازون.

يذكر أن بين الرجلين صراع على خطف منصب الرجل الأغنى في العالم. فقد عاد ماسك إلى القمة مجدداً هذا الشهر، حيث ارتفعت ثروته إلى 199.9 مليار دولار، بعد أن أكملت شركته "SpaceX" جولة تمويل أخرى، ما جعله يتصدر مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات للمرة الثانية هذا العام.

ليتجاوز بذلك مؤسس أمازون مرة أخرى، الذي كان استعاد لفترة وجيزة اللقب باعتباره أغنى شخص في العالم سابقا بعد انخفاض أسهم Tesla وتراجع صافي ثروة "ماسك".

مع أن ثروة بيزوس تبلغ قيمتها 194.2 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة "بلومبيرغ".