شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الدهون المشبعة على صحتك.. الإصابة بأمراض القلب والسكر وزيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون المشبعة هي نوع من الدهون الغذائية، وهي من الدهون غير الصحية إلى جانب الدهون المتحولة، غالبًا ما تكون هذه الدهون صلبة في درجة حرارة الغرفة، وحسب ما ذكره موقع medlineplus تحتوي الأطعمة مثل الزبدة وجوز الهند والجبن واللحوم الحمراء على كميات عالية من الدهون المشبعة.

ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة في نظامك الغذائي إلى الإصابة بأمراض القلب ومشاكل صحية أخرى ومنها :

1:مخاطر الإصابة بأمراض القلب، يحتاج جسمك للدهون الصحية للحصول على الطاقة والوظائف الأخرى. لكن الكثير من الدهون المشبعة يمكن أن يسبب تراكم الكوليسترول في الشرايين (الأوعية الدموية)، حيث ترفع الدهون المشبعة الكوليسترول الضار، و يزيد ارتفاع الكوليسترول الضار من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

2: زيادة الوزن، تحتوي العديد من الأطعمة الغنية بالدهون مثل البيتزا والمخبوزات والأطعمة المقلية على الكثير من الدهون المشبعة، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون إلى إضافة سعرات حرارية إضافية إلى نظامك الغذائي ويؤدي إلى زيادة الوزن.

3: الأكثار من تناول الأطعمة التى تحتوى على دهون مشبعة تزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكر والأمراض المزمنة الأخرى.





وهناك بعض النصائح قبل تناول الدهون وهى:

1: يجب ألا تحصل على أكثر من 25٪ إلى 30٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون

2:يجب أن تقصر الدهون المشبعة على أقل من 10٪ من السعرات الحرارية اليومية.

3:لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب بشكل أكبر ، حدد الدهون المشبعة إلى أقل من 7٪ من إجمالي السعرات الحرارية اليومية.