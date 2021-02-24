فيديو مرعب يظهر كيف ينتشر كورونا عن طريق المحادثة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 24 فبراير 2021 01:14 صباحاً - وجدت دراسة أن مصففي الشعر وأخصائيي التجميل والمهنيين الطبيين المصابين بـكوفيد-19 يمكنهم نشر الفيروس إلى مرضاهم وعملائهم فقط من خلال التحدث.

وفي هذا السياق، نشر موقع “ديلي ميل” البريطاني مقالا ترجمه موقع “صوت بيروت إنترناشونال” جاء فيه …

تظهر اللقطات كيف يمكن للجسيمات التي تخرج من فم الشخص أثناء حديثه أن تدور وتنتشر على مقربة من الآخرين ، حتى عند ارتداء قناع.

وقد وجدت الدراسات السابقة أن القذف السريع للقطرات والهباء الجوي ، مثل العطس أو السعال ، يزيد بشكل كبير من خطر انتشار الفيروس.

لكن الدراسة الجديدة تدعم النظرية القائلة بأن الحديث يوفر قوة كافية لجزيئات الزفير لتكون خطراً على العدوى.

استخدم باحثون يابانيون من جامعة أوياما غاكوين في طوكيو الدخان وضوء الليزر لتتبع التنفس المطرود.

قاموا بخلق سيناريوهات يميل فيها الشخص إلى شخص آخر ، كما هو الحال عند غسل الشعر أو إجراء فحص الأسنان.

انحنى متطوع على شخص آخر وأصدر الزفير بعد أن تنفس الدخان من سيجارة إلكترونية أنتجت دخاناً اصطناعياً يتكون من قطرات يبلغ قطرها حوالي عشر ميكرومتر ، على غرار حجم جسيم الفيروس.

إنّ المواد الكيميائية في خليط الدخان، وهو خليط من الجلسرين والبروبيلين غليكول، تخلق سحابة تنثر الضوء عند إضاءتها بالليزر.

وهذا ما يسمح تصور أنماط تدفق الهواء.

في الدراسة ، التي نشرت في Physics Of Fluids ، ارتدى المشارك قناعاً ثمّ خلع القناع ثمّ ارتدى درع الوجه بينما كان واقفاً أو جالساً أو مواجهاً لأسفل أو مستلقياً.

وطلب منهم أن ينطقوا مراراً وتكراراً بـ “onegaishimasu” ، وهي تحية يابانية نموذجية في بيئة عمل، بعد استنشاق البخار.

وقد أجريت الدراسة في صالون لتصفيف الشعر في كلية يامانو للتجميل في طوكيو وتم اختيار المواقف المدروسة خصيصاً لمحاكاة أدوار خدمة العملاء.

وقال المؤلف الرئيسي كيكو إيشي: “سيحدث قدر كبير من الاتصال وجهاً لوجه ليس فقط في مجال التجميل ولكن أيضاً في مجال الرعاية الطبية والطويلة الأجل”.

ووجدت الدراسة أن هواء الزفير من شخص لا يرتدي قناعاً، يتحرك لأسفل بسبب الجاذبية ، وسيقع على المريض أو العميل.

أما عندما يتم ارتداء قناع أثناء الوقوف أو الجلوس ، تميل سحابة جزيئات الزفير إلى الالتصاق بجسم ذلك الشخص وتتدفق لأعلى.

ولكن إذا كان الشخص يرتدي قناعاً ويميل ، فإن سحابة الهباء الجوي تميل إلى الانفصال عن جسم ذلك الشخص وتقع على العميل أدناه.

وجد المحققون أيضاً أن دروع الوجه يمكن أن تمنع أي هباء جوي من التسرب من جميع أنحاء القناع إلى العميل.

قال إيشي: “عزز درع الوجه صعود نفس الزفيرإلى الأعلى”.

“وبالتالي ، يعتبر ارتداء كل من القناع ودرع الوجه معاً أكثر فعالية عند تقديم الخدمات للعملاء.”