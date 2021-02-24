شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. الصين تعرض للعامة عينات من «تربة القمر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرضت الصين عينات من «تربة القمر» التي عاد بها مسبار (تشانج آه-5) على الملأ، وذلك للمرة الأولى منذ بدء مهمة المسبار القمري نهاية عام 2018.

وجاءت العينات المعروضة، وفقا لصحيفة (الشعب اليومية) الصينية اليوم، في معرض لعينات القمر التي عاد بها مسبار (تشانج آه-5) وإنجازات الصين في استكشافات القمر تمت إقامته في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة بكين، والذي زاره الرئيس الصيني عقب لقائه مع ممثلين لعلماء ومهندسي الفضاء الذين شاركوا في أعمال البحث والتطوير المتعلقة بمهمة (تشانج آه-5) إلى القمر، فيما تضمنت العينات المعروضة حوالي 1731 جراما من تربة القمر.

كانت إدارة الفضاء الوطنية الصينية قد أصدرت في يناير الماضي «إجراءات إدارة العينات القمرية»، حيث تم تقسيم هذه العينات من حيث المبدأ إلى أربعة استخدامات أساسية هي: التخزين الدائم، والتخزين الدائم الاحتياطي، والبحث، والرفاهية العامة.