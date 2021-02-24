شكرا لقرائتكم خبر عن «هبة ريح».. «ناسا» تنشر أول مقطع صوتي من «المريخ» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، أمس الاثنين، أول مقطع صوتي من المريخ، التقطته المركبة الجوالة بيرسفيرانس.

كما نشرت ناسا أيضا أول فيديو يصور هبوط المسبار المتجول على الكوكب الأحمر، حيث تعد اللقطات الأحدث والأكثر تطورا عن المريخ.

وأصدرت «ناسا» مقطعا صوتيا قصيرا، قالوا إنه «هبة ريح على سطح المريخ».



وأظهر مقطع الفيديو ومدته ثلاث دقائق و25 ثانية فتح المظلة وهبوط العربة الجوالة على السطح وسط سحابة من الغبار، وفقا لموقع «NBC News».

وأعلنت وكالة «ناسا»، الخميس الماضي، هبوط مسبارها المتجول «بيرسيفرانس» على سطح المريخ، وذلك بعد تجاوزه بنجاح مرحلة هبوط محفوفة بالمخاطر تعرف باسم «7 دقائق من الرعب»، وفقا لسبوتنيك.

وتقوم مهمة العربة الجديدة وعلى مدى سنوات في البحث عن البصمات الحيوية للميكروبات، التي ربما كانت موجودة هناك منذ مليارات السنين على المريخ، وقتما كانت الظروف أكثر دفئا ورطوبة مما هي عليه في الوقت الحالي.

ومع بداية موسم الصيف، ستحاول العربة جمع 30 عينة من الصخور والتربة في أنابيب مختومة، ليتم إرسالها في النهاية إلى الأرض في وقت ما في عام 2030 من أجل تحليلها في المختبر.

يشار إلى أن وكالة «ناسا» تسعى أيضا إلى إجراء العديد من التجارب اللافتة للنظر على المريخ، بما في ذلك محاولة القيام بأول رحلة طيران تعمل بالطاقة على كوكب آخر، باستخدام طائرة هليكوبتر صغيرة بدون طيار تسمى «إنجنيويتي»، والتي يتعين عليها التحليق فوق غلاف جوي تبلغ كثافته 1% فقط من كثافة الأرض.