تلف جهاز المناعة يبدأ مع الإفراط في هذا النظام الغذائي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشارت دراسة بريطانية إلى أن تناول نظام غذائي غني بفركتوز السكر قد يمنع الأداء السليم لجهاز المناعة بطرق لا تزال غير معروفة حتى الآن

ويوجد الفركتوز بشكل شائع في المشروبات السكرية والحلويات والأطعمة المصنعة ويستخدم على نطاق واسع في إنتاج الغذاء، وهو مرتبط بالسمنة ومرض السكري من النوع 2 ومرض الكبد الدهني غير الكحولي.

وزاد تناول الفركتوز بشكل كبير في جميع أنحاء العالم المتقدم خلال السنوات الأخيرة، ومع ذلك، فإن فهم تأثيره على الجهاز المناعي للأشخاص الذين يستهلكونه بمستويات عالية، كان محدودًا حتى الآن.



وأظهرت الدراسة الجديدة لجامعتي سوانسي وبريستول، بالتعاون مع معهد فرانسيس كريك في لندن، والمنشورة في 22 فبراير/شباط بمجلة "نيتشر كومينيكيشن"، أن الفركتوز يتسبب في التهاب الجهاز المناعي، وتنتج هذه العملية جزيئات تفاعلية مرتبطة بالالتهاب، ويمكن أن يستمر الالتهاب من هذا النوع في إتلاف الخلايا والأنسجة ويساهم في عدم عمل الأعضاء وأنظمة الجسم كما ينبغي، ويمكن أن يؤدي إلى المرض.





ويقدم البحث أيضًا فهمًا أعمق لكيفية ارتباط الفركتوز بمرض السكري والسمنة، حيث غالبًا ما يرتبط الالتهاب المنخفض المستوى بالسمنة، كما أنه يعتمد على مجموعة متزايدة من الأدلة المتاحة لواضعي سياسات الصحة العامة حول الآثار الضارة لاستهلاك مستويات عالية من الفركتوز.

ويقول الدكتور نيك جونز من كلية الطب بجامعة سوانسي: "البحث في المكونات المختلفة لنظامنا الغذائي يمكن أن يساعدنا في فهم ما قد يساهم في الالتهاب والمرض، وما يمكن تسخيره لتحسين الصحة والعافية".

وتضيف الدكتورة إيما فينسنت في كلية بريستول الطبية: "دراستنا مثيرة لأنها تأخذنا خطوة إلى الأمام نحو فهم تسبب بعض الأنظمة الغذائية في اعتلال الصحة".