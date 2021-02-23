هذه الأطعمة المرّة مغذية بشكل لا يصدق … تعرفوا إليها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 10:17 مساءً - منذ 52 دقيقة

آخر تحديث: 23 - فبراير - 2021 9:26 مساءً

على الرغم من أن غالبية الناس يفضلون الأطعمة ذات الطعم الحلو، ويمتنعون عن الأطعمة ذات الطعم المر، إلا أنه في الواقع الأطعمة المرة مغذية بشكل لا يصدق ويمكن أن تحسن صحتك وتحميك من العديد من الأمراض.

وصف الأطباء الأطعمة المرة بكونها الحل المثالي لجميع المشاكل المتعلقة بالجهاز المناعي عند الإنسان، وذلك وفقا لتقرير طبي نشره موقع “تايمز أوف إينديا”.

ووفقا لأطباء التغذية، قد يساعد تضمين الأطعمة المرة في النظام الغذائي في تحفيز الجهاز الهضمي وتحسين امتصاص العناصر الغذائية من الطعام.

ويمكن لهذه الأطعمة أيضا أن تمنع تسرب الأمعاء والالتهابات في الجسم، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعزز المحتوى الغذائي العالي الموجود فيها عملية التمثيل الغذائي والمناعة.

وذكر التقرير بعض الأطعمة المُرة التي يجب تضمينها في النظام الغذائي، وتشمل ما يلي:

القرع المر:

القرع المر هو نبات شائع يتصدر دائما قائمة الأطعمة المرة والأكثر كرها من قبل معظم الأشخاص، لكنه مليء بالمواد الكيميائية النباتية الصحية مثل التريتربين والبوليفينولات والفلافونيد المعروفة بكونها تبطئ نمو الخلايا السرطانية، إنه أيضا دواء طبيعي لخفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري من النوع 2، ويمكن أن يساعد محتوى مضادات الأكسدة الموجودة فيه أيضا في منع تلف الخلايا الذي تسببه الجذور الحرة.

الخضار الصليبية:

تندرج الخضار الورقية الصليبية الخضراء أيضا ضمن قائمة الأطعمة المرة، تحتوي الفصيلة الصليبية على خضروات مثل البروكلي والملفوف والفجل والسبانخ، وتمتاز هذه الأطعمة بطعم مر قوي بشكل واضح بسبب وجود مركبات تسمى الجلوكوزينات، وهي مسؤولة أيضا عن العديد من فوائدها الصحية، حيث تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يأكلون الخضروات الصليبية أقل عرضة للإصابة بالسرطان.

الكاكاو:

لا يحب الجميع الشوكولاتة الداكنة ذات المذاق المر، لكنها تعد صحية للغاية لوجود كمية عالية من الكاكاو فيها، ذلك المسحوق ذو الطعم المر الناتج عن وجود مادة البوليفينول ومضادات الأكسدة فيه، والتي يمكن أن توسع الأوعية الدموية وتقلل الالتهاب، كما أن الكاكاو مليء بالمعادن مثل الزنك والنحاس والمنغنيز والمغنيسيوم والحديد، لذا فهو مفيد للغاية.

قشور الحمضيات:

الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال غنية جدا بفيتامين سي، واللافت للنظر أيضا أن قشر ثمار الحمضيات التي نتخلص منها صحية ومغذية بنفس القدر، إذ أن تلك القشرة الخارجية مريرة بسبب وجود مركبات الفلافونويد التي تحمي الفاكهة من الآفات، وفي الواقع، تحتوي على نسبة أعلى من مركبات الفلافونويد مقارنة بأي جزء آخر من الفاكهة، لذلك يمكنك بشر ذلك القشر ليصبح ناعما وإضافته إلى الطعام للحصول على نكهة شهية وفائدة كبيرة.

الشاي الأخضر:

للشاي الأخضر العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك المساعدة على فقدان الوزن، وتحسين الهضم وتعزيز المناعة وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية، ويتميز هذا المشروب بكونه ذو نكهة مريرة بشكل طبيعي بسبب وجود الكاتشين والبوليفينول، كل ما تحتاجه هو كوبان من الشاي الأخضر في اليوم للبقاء بصحة جيدة.