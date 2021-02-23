5 فوائد سحرية للشاي الأخضر.. أهمها خفض الكوليسترول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخيل الجلوس في هذا الطقس البارد، ممسكًا بكوب من الشاي الأخضر ومتدثرًا بالأغطية، لا بد أنه شعور رائع، فما بالك لو كان هناك فوائد أخرى للشاي الأخضر تتجاوز الدفء والاسترخاء.

موقع "إيت ذيس نوت ذات" الأمريكي، يستعرض في التقرير التالي، أبرز فوائد الشاي الأخضر التي لا يعرفها الكثير.



1- يحفز عملية فقدان الوزن





يبحث أغلبنا عن حيلة سحرية لتسريع عملية الأيض من أجل فقدان وزن أكثر، خاصةً خلال أشهر الشتاء التي نكثر فيها من تناول الطعام.

ويعد الشاي الأخضر خيارًا مثاليًا لهؤلاء الذين يبحثون عن مشروبات دافئة سكرية دون زيادة في وزنهم.

الشاي الأخضر هو مشروب صحي يتميز بانخفاض السعرات الحرارية مقارنة بالعصائر والمشروبات الغازية.



2- يخفض مستويات الكوليسترول





ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم يزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب، ولكن إذا كنت من محبي مشروب الشاي الأخضر؛ دع عنك القلق.

ووفقًا لدراسة Nutrition Journal، يخفض الشاي الأخضر نسبة الكوليسترول في الدم بشكل عام.

3- ينشط المخ





ينعكس الهدوء والاسترخاء على سلامتك العقلية بطبيعة الحال، ووفقًا لدراسة لجامعة بازل في سويسرا، فإن استهلاك معدلات كبيرة من الشاي الأخضر ينعكس على سلامة المخ والجهاز الهضمي، إذ أثبت هذا المشروب فعالية في تنشيط الذاكرة وخفض معدلات القلق.



4- ينعش رائحة الفم





هناك كثير من الوسائل التي تساعد في إنعاش رائحة النفس منها النعناع واللبان وبالطبع غسيل الأسنان.

وفقً لجامعة جنديسابور الأهوازية للعلوم الطبية، خلصت إحدى الدراسات إلى أن الشاي الأخضر له دور فعال في منع تكون الرائحة الكريهة للفم من البداية.

5- يقي من مشاكل البشرة

يعاني كثيرون من مشاكل تشقق وجفاف البشرة خاصةً في فصل الشتاء.

ووفقًا لكلية طب جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية، أثبت الشاي الأخضر فعالية في التقليل من تأثير مرض الصدفية.