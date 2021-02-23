شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نصيحة للسيطرة على الربو فى الشتاء.. تجنب استخدام المدفأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو المزمن مرض التهابى يُعيق التنفس ويميل إلى التفاقم مع انخفاض درجة الحرارة خاصة فى الشتاء، حيث تزداد رطوبة الهواء ما يجعل الأشخاص المصابون بالحساسية أكثر عُرضة للإصابة بالربو، وهناك أنواع لهذا المرض حسبما أشار الدكتور شيفانشو راج جويال، استشارى أمراض الرئة، حيث يختلف الربو فى مرحلة الطفولة عن الربو الذى يصيب البالغين، وكذلك هناك الربو المهنى الناتج عن عوامل نتعرض لها فى بيئة العمل، أما الربو الموسمى الناتج عن تغير أحوال الطقس.





- فيما يلى.. بعض الإجراءات الاحترازية التى يجب اتخاذها للسيطرة على مرض الربو:

الربو مرض غير قابل للشفاء، لكن يمكن السيطرة عليه والتعامل معه بشكل جيد من خلال اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية المناسبة بجانب العلاج الفعال، حيث يحتاج المرضى إلى التعرف على الظروف التى تسبب الإصابة بنوبات الربو خاصة فى فصل الشتاء، وفقًا لما ذكره موقع onlymyhealth.

1- من المفيد استخدام محطات تنقية الهواء أو أجهزة تنقية الهواء القائمة على HEPA فى الداخل.

2- تجنب الغبار الجاف أو التعرض لروائح مثل الدهانات أو العطور.

3- حافظ على النظافة من خلال تكرار غسل اليدين بانتظام.

4- احتفظ بمخزون إضافى بجهاز الاستنشاق فى المنزل.

5- الحرص على القيام بأنشطة بدنية داخل المنزل.

6- ارتدِ قناعًا مضادًا للتلوث بمجرد الخروج من المنزل.

7- تنظيف أو تغيير الفلاتر حسب الحاجة.

8- الإكثار من شرب السوائل الدافئة.

9- تجنب الجلوس بجانب المدفأة.

10- الحرص على أخذ اللقاح السنوى ضد الإنفلونزا.

11- تجنب الإجهاد والتدخين.