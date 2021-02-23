شكرا لقرائتكم خبر عن مراكز السيطرة الأمريكية على الأمراض: غرف المعلمين أكثر نقلا لكورونا بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة عن المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية CDC أن المعلمين قد يكونون الأكثر نقلا لـ فيروس كورونا فى المدارس أكثر من الطلاب، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.



دراسة CDC أن المعلمين يقودون انتقال فيروس كورونا أكثر من الطلاب

وأوضحت دراسة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عينة من تسع مجموعات لكيفية انتقال فيروس كورونا فى المدارس الابتدائية فى ضاحية ماريتا بأتلانتا فى ديسمبر ويناير الماضى، تضمنت مجموعة واحدة إصابة 16 معلمًا وطالبًا بفيروس كورونا وانتقل الفيروس لأقاربهم فى المنزل.

وأوضحت الدراسة أنه فى واحدة فقط من المجموعات التسعة كان من الواضح أن الطالب هو أول حالة موثقة، بينما كان المعلم هو أول حالة موثقة فى أربع مجموعات، وفى أربع حالات أخرى كانت الحالة الأولى غير واضحة، ومن بين المجموعات التسع تضمنت ثمانى مجموعات انتقالًا محتملاً من معلم إلى طالب، وشهدت مجموعتان إصابة المعلمين ببعضهم البعض أثناء الاجتماعات الشخصية أو وجبات الغداء، مع قيام المعلم بإصابة الطلاب الآخرين بالعدوى.



تعقيم الفصول

ونصحت مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) مرة أخرى بأن المدارس بحاجة إلى اتباع استراتيجيات "متعددة الأوجه" لمنع انتشار الفيروس، بما فى ذلك الحد من اجتماعات المعلمين والمعلمين، والتأكد من ارتداء الأقنعة بشكل صحيح وزيادة التباعد الجسدى.



تعقيم

جدير بالذكر أن أبحاثا أخرى أكدت أن هناك انتقالًا منخفضًا للفيروسات فى المدارس، وأنه يجب إعادة فتح أبوابها بإجراءات احترازية، وهى رسالة دفعت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن في الأسابيع الأخيرة للمضى قدما فى خطوات فتح المدارس.