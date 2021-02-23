ابتعد عنها.. سموم تهاجم جهاز المناعة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 23 فبراير 2021 07:25 مساءً - منذ 32 ثانية

تلعب المناعة دورا أساسيا في حماية الجسم ، خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد وغيره من الأمراض، موفرة الحماية التي يحتاجها لمقاومة الأمراض والأوبئة.

السكر المضاف العدو الأكبر لجهاز المناعة

وفقا لخبير التغذية فارغاس فإن السكر (الأبيض والأسمر والمصنع بكافة أشكاله) أكبر عدو للمناعة دون أدنى شك. ومن الصعب معرفة جميع المنتجات التي تحتوي على السكر. فلا يقتصر على مكعبات السكر التي نضعها في القهوة فقط، وإنما هو موجود أيضًا في المشروبات الغازية والمعجنات والصلصات والوجبات الخفيفة، وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة “أ بي ثي” الإسبانية، للكاتبة ماريا ألكراث.

ونقل التقرير عن فارغاس قوله إن الفرق بين السكر المضاف والطبيعي الموجود في الفاكهة يكمن في أن الفاكهة غنية بالألياف التي تسهل عملية امتصاص الجسم للسكريات. ولا شك أن أدمغتنا تحتاج السكريات لأداء وظائفها، ولكن ليس المقصود من ذلك السكر المكرر، وإنما السكريات الطبيعية الموجود بالفاكهة والبقوليات والحبوب.

الطعام المقلي

تناول الطعام المقلي بشكل دائم يرفع من خطورة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة حديثها تم إجراؤها في الصين نشرت في مجلة القلب (Heart).

كما أنه يزيد خطر السمنة، التي تعد من عوامل الإصابة بمرض السكري، وتؤثر سلبيا في النهاية على المناعة.

وقد قام فريق من الباحثين بتحليل بيانات أكثر من نصف مليون مشارك في 17 بحثا أجري السنوات الأخيرة، كما نقل موقع دويتشه فيلله.

ووجد الباحثون أن ما يصل لحوالي 37 ألف شخص من المشاركين بالدراسات يعانون من مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية، وأن تناول الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

وتوصلوا إلى أنه حتى مع تناول كميات صغيرة من الطعام المقلي يمكن أن يشكل خطورة على صحة القلب، إذ إن تناول 114 غراما فقط منها يزيد من خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية بمعدل 28%. وترتفع معدلات الإصابة بضيق الشريان التاجي بمعدل 22%، ويصل خطر الإصابة بفشل القلب بمعدل 37%.