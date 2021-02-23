دراسة: برامج الطبخ "خطر على الصحة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت دراسة بريطانية جديدة أن مشاهدة الطهاة في برامج الطبخ التلفزيونية، يمكن أن يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

وأوضحت الدارسة أن عدد كبير من المشاهدين يقبلون على مشاهدة برامج الطبخ مثل "ماستر شيف" Masterchef، دون أن يدركوا أن هذه البرامج طريقهم لزيادة وزنهم والتعرض لخطر الإصابة بالسمنة، وفقاً لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ودرس باحثو جامعة ساري البريطانية تأثير مشاهدة شخص ما يحضر الطعام، ويعدد الوجبات الخاصة، على سلوك تناول الطعام لدى 88 متطوعة.





وتم تقسيم المشاركات إلى مجموعات، وأعطيت كل مجموعة واحداً من 3 أنشطة بشكل عشوائي، مدة كل منها 10 دقائق (تضمنت جميعها تناول كمية معينة من لفائف الجبن).

وتنوعت الأنشطة الـ3 ما بين مشاهدة مقطع فيديو لطاهي يصنع لفائف الجبن، أو أن يصنعن بأنفسهن هذه اللفائف خطوة بخطوة، أو القيام بمهمة تلوين قبل إعطائهن الطعام.

ثم يأتي دور المجموعة الرابعة (المجموعة الضابطة)، والتي أعطيت شطيرة لتناولها على الفور دون الانتظار لمدة 10 دقائق.





وكنتيجة للدراسة، وجد الفريق البحثي المسؤول، أن المتطوعات اللائي يشاهدن الطعام أثناء إعداده، يأكلن 14٪ أكثر ممن شاركن في نشاط الإلهاء (التلوين).

وقاس الباحثون البريطانيون رغبة المتطوعات في تناول الطعام بواسطة مجموعة من الاستبيانات قبل وبعد النشاط المخصص لهن، ثم طُلب منهن أكل إما الشطيرة المعدة بأنفسهن أو أخرى مشابهة.

ووجد مؤلفو الدراسة أن المجموعة التي كان عليها تلوين صورة (غير محتوية على عناصر غذائية)، أكلت كمية أقل من بين المجموعات الـ4.





خلصت الدراسة إلى أن المشاركات ممن شاهدن فيديو تحضير الطعام، أكلن 14٪ أكثر من اللفائف، أما من صنعن غلافهن بأنفسهن، فأكلن 11٪، أكثر ممن شاركن في مهمة التلوين.

أما المشاركات في المجموعة الضابطة ممن أكلن على الفور، تناولن أيضاً أكثر من "مجموعة التلوين".

وقال المؤلفون في دراستهم إن الحد من "إشارات الطعام" (خاصة فيما يخص الوجبات السريعة) في برامج الطهي، وفي وسائل الإعلام بشكل عام، يمكن أن يساعد على تقليل مستويات السمنة.

وتتفق نتائج هذه الدراسة الجديدة مع الأبحاث السابقة، والتي أظهرت أيضاً أن صور الطعام، والإعلانات التلفزيونية عن الأطعمة، وبرامج الطهي يمكن أن تؤدي جميعها إلى تناول المزيد من الطعام.

كما أظهرت بعض الأبحاث أيضاً أن تحضير الطعام يشجع كلاً من الأطفال والبالغين على تناول المزيد مما أعدوه.

لذا وجد الباحثون أن مشاهدة الأطعمة غير الصحية التي تعد، يمكن أن تزيد من كمية الأطعمة غير الصحية التي تستهلك، لذا فإن استبدال برنامجك التلفزيوني بطبق صحي من إعدادك، قد يزيد من استهلاكك للطعام الجيد.