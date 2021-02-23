"أدنيك".. قصة نجاح تصاحب آيدكس ونافدكس 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض"أدنيك" في تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021.

وأكد أحمد العبيدلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة أبوظبي الوطنية للمعارض" أدنيك ".. أن الشركة نجحت في تطبيق أعلى الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021، في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة العارضين والمشاركين والزوار باعتبارهم أولوية قصوى.

وأشار العبيدلي في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الإمارات "وام " إلى أن "أدنيك" وضعت بروتوكولات واضحة للتدابير والإجراءات الوقائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.

تابع: شملت هذه البروتوكولات جميع الزوار والمشاركين، بدءاً من لحظة الوصول إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض وحتى مغادرته، وهو ما أسهم في تعزيز الثقة بقدراتها وإمكاناتها لاستضافة الفعاليات الكبرى.

وأوضح، أن أدنيك دشنت ولأول مرة، إلزامية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني وطباعة بطاقة التصاريح الخاصة بالمشاركين والزوار من المنزل قبل الوصول إلى الحدث، وهو ما أسهم في خفض فرص حدوث الازدحام والوقوف في طوابير الانتظار عن التسجيل في موقع الحدث.

وتابع: كما ألزمت أدنيك كل من يرغب بدخول مرافقها بإجراء فحص كوفيد-19 "بي سي آر" لجميع المشاركين المحليين والدوليين وذلك قبل 48 ساعة من موعد زيارتهم، ويتوجب على جميع المشاركين، إبراز نتيجة فحص سلبية على البوابات الأمنية حتى يتسنى لهم الدخول إلى المركز.

وفي السياق ذاته، أكد العبيدلي أن أدنيك وفرت خدمة فحص "بي سي آر" في مجموعة الفنادق المحيطة بالمركز وشبكة الفنادق المعتمدة لاستضافة الوفود الدولية وذلك بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، كما تم توفير خدمة الحافلات من وإلى الفنادق.

وقال العبيدلي " اتخذت أدنيك تدابير أخرى على مستوى العمليات التشغيلية في إدارة حركة الدخول والخروج في مركز أبوظبي الوطني للمعارض على امتداد جميع أيام معرضي "آيدكس" و"نافدكس".

كما تم تحديد أعداد العارضين المتواجدين في كل جناح، وتم توزيعهم على فترات زمنية مختلفة خلال موعد انعقاد الحدث".

ومن جملة الإجراءات أيضاً تم تخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج في موقع الحدث، وتجهيز البوابات بالماسحات الحرارية، وفرق العمل المدربة على التعامل مع الزوار وفق الاشتراطات الصحية.

كما تم تحديد مسارات باتجاه واحد فقط في قاعات المركز، مع تطبيق معايير التباعد الجسدي، فضلاً عن إلزامية ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء الزيارة، وتوفير أجهزة التعقيم اليدوية للمشاركين بشكل مكثف.

وأوضح العبدلي، أن أدنيك تبنت آليات تعقيم مختلفة وإجراءات خاصة لضمان سلامة أمن وصحة المشاركين، وعلى رأسها الروبوتات الذكية لتنظيف الأرضيات والقاعات من دون تدخل بشري، وعمليات التعقيم والتطهير المستمرة باستخدام أجهزة الرذاذ لكافة المرافق على مدار اليوم.

وتابع: فضلاً عن التدابير الاحترازية الخاصة بخدمات الضيافة والطعام، حيث تشرف عليها كابيتال للضيافة، التابعة لـ "أدنيك"، بهدف اتباع أفضل التدابير والالتزام بالاشتراطات الوقائية في المرافق والمطابخ، وبرنامج تدريبي مكثف للطاقم المشرف على هذه العملية، والتأكد من سلامة الإجراءات الخاصة بمرحلة إعداد الطعام وصولاً للتطبيق الصارم لهذه المعايير في مرحلة تقديم الطعام.