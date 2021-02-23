شكرا لقرائتكم خبر عن مكملات غذائية وفيتامينات قد تساعد فى منع أو تخفيف شدة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة جديدة في مجلة Journal of dietary supplements أن المكملات الغذائية، بما في ذلك العديد من الفيتامينات ومعدن الزنك، قد تكون مفيدة في منع عدوى فيروس كورونا أو تقليل شدتها إذا تم اكتشافها، بحسب ما ذكر موقع "ميديكال".





ولأن التدابير الغذائية مرتبطة بالتغيرات الملحوظة في المناعة، فقد استكشف الكثيرون آثار المغذيات في إقامة دفاع ضد هذا الفيروس، علاوة على ذلك ، فإن الطرق الغذائية آمنة وربما فعالة من خلال تأثيرها الإيجابي على المناعة.

الشيخوخة مرتبطة بالضعف المناعي وكذلك الضعف، وهو ما يرتبط بدوره بنقص الكالسيوم وفيتامين ج وفيتامين د وحمض الفوليك والزنك.

لذلك اكتشف بعض الباحثين المزايا المحتملة لاستخدام المكملات الغذائية، وخاصة فيتامين ج وفيتامين د والزنك وفيتامين ب 3 ، كجزء من الوقاية الأولية والثانوية من كورونا.

تؤدي العدوى الفيروسية إلى تلف الخلايا وموتها من خلال آليات مختلفة، وعندما تكتشف الخلية هذه العملية، فإنها تتفاعل مع الاستجابات المناعية الفطرية ، مما يؤدي في النهاية إلى مناعة تكيفية أكثر قوة ومحددة.

فيتامين سي

أشارت الدراسات إلى قدرة فيتامين سي على تقليل شدة نزلات البرد وكذلك مدتها تم تأكيد ذلك من خلال التحليل التلوي لما يقرب من 30 دراسة علاوة على ذلك ، قد يقلل فيتامين سي أو يمنع العدوى الأخرى ، بما في ذلك تلك التي تسببها البكتيريا والفيروسات والطفيليات ، كونه جهاز مناعي قوي.

ومع ذلك ، فإن فوائد فيتامين سي قد تكون واضحة فقط لأولئك الذين يعانون من نقص فيتامين سي ، والأطفال ، والذين يعانون من عدوى تسبب مضاعفات التمثيل الغذائي مما يؤدي إلى انخفاض مستويات فيتامين سي.

فيتامين سي جزيء آمن للغاية نشاطه المضاد للأكسدة فعال بشكل خاص في ضوء علامات الالتهاب والأكسدة العالية في كورونا وخاصة hsCRP ، وعاصفة السيتوكين ، والتي تعد علامة أخرى على الإجهاد التأكسدي.

في إحدى الدراسات التي أجريت على المرضى في وحدة العناية المركزة (ICU)، والمرضى الذين يخضعون للتنفس الصناعي بسبب مرض الرئة الالتهابي الحاد المرتبط بأضرار الأكسدة ، أدى استخدام فيتامين C إلى تقليل المدة التي يقضيها المريض في وحدة العناية المركزة والنتيجة في المرضى الذين يخضعون للتهوية.

أظهرت إحدى الدراسات الصينية أن جرعات فيتامين سي التي تُعطى بالتسريب في الوريد لمرضى كوفيد -19، مع جرعات متكررة إذا كانت الحالة حرجة، حسنت حالة الأوكسجين و تم إخراج جميع المرضى الذين يخضعون للعلاج إلى منازلهم.

فيتامين د

يلعب فيتامين د أيضًا دورًا حيويًا في المناعة ، حيث يتفاعل شكله النشط مع مستقبلات فيتامين د (VDR) على نواة الخلايا المناعية. إنه يحفز إنتاج الببتيدات المضادة للميكروبات ، مثل الكاثليسيدينات والديفينسين ، وهي عوامل واسعة الطيف ضد مجموعة من مسببات الأمراض ، وبالتالي تعزيز الاستجابات المناعية الفطرية.

يُعتقد أن نقص فيتامين د عامل خطر للإصابة بـ COVID-19 بين كبار السن والأفراد السود وذوي مؤشر كتلة الجسم الأعلى والمدخنين. تم العثور على اضطرابات المناعة الأخرى ، بما في ذلك أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والتصلب المتعدد (MS) ومرض التهاب الأمعاء ، لتكون مرتبطة بمستويات منخفضة من فيتامين د.

يقلل فيتامين د من مستويات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2). يعمل هذا الجزيء كمستقبل دخول لكورونا وعلى مستويات أعلى ، قد يزيد من التعرض لمظاهر أكثر حدة.

يعد نقص فيتامين (د) أيضًا عامل خطر للإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) ، وهي من المضاعفات القاتلة الشائعة لكورونا.

الزنك

يوجد الزنك بشكل شائع في كل الأنسجة والإنزيم المعدني في الجسم ولكنه يعاني من نقص في حوالي ثلث البشر في جميع أنحاء العالم.

تم ربط تناول الزنك غير الكافي بالعديد من الحالات الصحية ، بما في ذلك اضطرابات الجلد والقضايا الإدراكية. كما تتضرر وظيفة المناعة. يمكن أن تقلل الفيتات والألياف في النظام الغذائي من امتصاص الزنك ، مما يجعل أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أكثر عرضة لخطر نقص الزنك. يوجد هذا أيضًا في العديد من حالات الأمراض المزمنة.

يشارك الزنك في الاستجابات المناعية الفطرية والتكيفية ، من تطور الخلايا المناعية فصاعدًا ، من خلال سلامة الغشاء المخاطي. تم العثور على مكملات الزنك للحد من التهابات الجهاز التنفسي لدى الأطفال ، وتقليل نزلات البرد لمدة يوم واحد.

الدراسات جارية لاختبار آثار مكملات الزنك في مرضى كورونا.

فيتامين ب 3

المكملات التي تحتوي على فيتامين B3 قد تعزز المناعة الفطرية والتكيفية في مرضى كورونا.

أظهرت إحدى التجارب الحديثة أن المكمل الغذائي مع الرعاية القياسية قلل من فترة التعافي في مرضى كورونا بمقدار الثلث، وهناك ما يبرر الدراسات الأكبر مع هذه النتائج.